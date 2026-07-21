El creador de contenido de 35 años Luis Arturo Villar, mejor conocido por sus seguidores como Luisito Comunica, se volvió tendencia en redes luego de revelar que recibió amenazas y críticas por parte los fanáticos del grupo surcoreano BTS.

Esto habría ocurrido luego del domingo 19 de julio, durante el último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando el creador comentó la participación del conjunto de k-pop en su cuenta de Instagram, desatando la respuesta de las ARMY.

La agrupación formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin V y Jungkook, encendió la cancha durante el espectáculo de medio tiempo del encuentro entre Argentina y España en el Estadio de Nueva York en Estados Unidos, con su canción Dynamite.

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BTS en el show de medio tiempo de la final del Mundial de 2026, celebrado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey - Foto: AFP

¿Por qué provocó críticas el creador?

Durante la presentación del grupo en la final del Mundial 2026, el creador compartió un video en sus redes, donde menciona que el show de la banda no emocionó a ningún asistente o provocar alguna reacción entre el público. "Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad NADIE", lanzó.

"Está bien chistoso, se nota que estamos en un evento de fans de fútbol, porque acaba de salir pues el de BTS, el coreano este famosísimo, y pues no veo a nadie emocionado realmente, o sea, la gente está aquí viendo, pero no... Claramente este es un evento de fans de fútbol", explicó.

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Horas más tarde, el creador digital publicó en sus historias de Instagram un nuevo video, en el que ofrece disculpas a la comunidad ARMY y revela que habría recibido diversas críticas y amenazas por parte de las fanáticas del grupo, diciendo sentirse aterrado de la situación y reconocer su error.

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¡A ver, a ver, a ver, Luisito Comunica! 🤨 No eres nuevo en este negocio, ¿dónde quedaron la tolerancia y el respeto? Y peor aún, cuando tenemos el claro ejemplo de qué no hacer ni qué decir, como el caso de Pedrito Sola, ¡y vienes tú con esto! 😅



¿Qué querías? ¿Que las ARMY te… pic.twitter.com/wl802EG9nm — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 20, 2026

"Tengo miedo, que se sepa. No es broma, de verdad tengo miedo, porque esta mañana me desperté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome, amenazándome", expresó en el video en un tono irónico, ofreciendo una disculpa a las ARMY.

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"Sé que son capaces de destruir vidas, y estoy un tanto aterrado por los mensajes que estoy recibiendo. Quiero pedirles una disculpa y espero que seamos amigos", mencionó con un tono sarcástico, asegurando que cometió un error y que lejos a lo que se piensa, disfruta de la música del grupo.

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