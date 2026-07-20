Conseguir vidrios limpios y sin rastros de manchas no siempre depende de comprar productos especializados. Una mezcla casera elaborada con ingredientes de uso cotidiano puede ayudar a retirar grasa, polvo y huellas, siempre que se aplique de la forma adecuada para evitar las marcas que suelen aparecer tras la limpieza.

La mejor fórmula para dejar tus vidrios, espejos y ventanas sin manchas. Foto: Canva

¿Cuál es la mejor mezcla casera para limpiar vidrios sin dejar manchas?

Una de las fórmulas más populares para limpiar vidrios reúne tres ingredientes fáciles de encontrar en cualquier hogar, como el vinagre blanco, el cual ayuda a remover residuos y neutralizar olores. Otro de ellos es el jabón líquido que, contribuye a desprender la grasa acumulada. Además, el agua tibia - otro de los ingredientes- favorece que la mezcla se distribuya de manera uniforme sobre la superficie.

¿Cuál es la mejor mezcla casera para limpiar vidrios sin dejar manchas? Esto se sabe. Foto: Unsplash

Para prepararla únicamente se necesita una taza de vinagre blanco, una taza de agua tibia y cinco gotas de jabón para trastes. Después de integrar los ingredientes en un atomizador, basta con agitar el recipiente para obtener una solución lista para utilizarse.

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La mezcla puede rociarse directamente sobre el vidrio y extenderse con un paño de microfibra o incluso con papel periódico, un método que muchas personas emplean para dar brillo sin rayar la superficie.

¿Cuál es la mejor mezcla casera para limpiar vidrios sin dejar manchas? Esto se sabe. Foto: Imagen creada con IA

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¿Cómo limpiar ventanas para que queden brillantes?

La forma de aplicar el producto también influye en el resultado, por ello se recomienda realizar movimientos circulares mientras se distribuye la mezcla y, posteriormente, retirar el exceso de humedad con un paño limpio y seco.

Si existen manchas difíciles, es recomendable dejar actuar la preparación durante unos minutos antes de volver a frotar. Repetir este procedimiento de manera periódica ayuda a evitar que el polvo y la suciedad se acumulen sobre los cristales.

¿Cómo limpiar ventanas para que queden brillantes? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Otro aspecto importante es elegir el momento adecuado para realizar la limpieza. Cuando los vidrios reciben luz solar directa, el líquido se evapora rápidamente y puede dejar marcas visibles que afectan el acabado final.

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¿En qué superficies puede utilizarse esta mezcla casera?

Además de las ventanas, esta mezcla casera para limpiar vidrios suele emplearse en puertas de cristal, mamparas de baño, vitrinas, mesas de vidrio y espejos, donde ayuda a retirar residuos cotidianos y mejorar la apariencia de las superficies.

En caso de cristales con películas protectoras o tratamientos especiales, lo más recomendable es probar primero el producto en una zona poco visible. De esta forma es posible comprobar que el acabado no presente alteraciones antes de aplicarlo en toda la superficie.

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