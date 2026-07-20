En medio de las fuertes lluvias que azotaron Nogales, Sonora, un joven se volvió viral al rescatar a un perro que era arrastrado por la intensa corriente de agua.

Con gran precisión y agilidad, el ciudadano utilizó un lazo estilo vaquero para poner a salvo al animal. El hecho, captado en video por testigos y difundido masivamente en redes sociales, muestra el momento exacto en el que el canino avanza sin control debido a la fuerza del caudal de lodo (según se observa en las imágenes de la grabación viral).

#Sonora 🐶👏 Joven rescata a perrito que era arrastrado por la corriente en Nogales



Un ciudadano logró poner a salvo a un perrito que era arrastrado por la fuerte corriente de agua, utilizando un lazo para rescatarlo con éxito. El momento fue captado en video y ha generado… pic.twitter.com/n7UXlAENpK — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) July 20, 2026

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Al percatarse de la situación de riesgo, el civil intervino rápidamente desde una zona segura. Utilizando la cuerda, logró enganchar al canino y sacarlo del agua en un acto heroico.

Respecto a los eventos que involucran material gráfico en plataformas digitales, los reportes de las redes sociales constatan que la oportuna maniobra impidió que la mascota sumara otra desgracia a los daños severos registrados en la región fronteriza.

El balance oficial de las afectaciones meteorológicas en el municipio

Las intensas precipitaciones en la ciudad fronteriza provocaron la crecida repentina de los arroyos, poniendo en riesgo a personas y mascotas. De acuerdo con los informes del Gobierno del Estado de Sonora, las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana dejaron una persona muerta, viviendas inundadas, vehículos arrastrados y daños en vialidades e infraestructura de al menos seis municipios del estado.

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Nogales concentró las afectaciones más graves después de que una precipitación extraordinaria provocó el desbordamiento de cauces, inundaciones repentinas, deslaves y corrientes que arrastraron decenas de automóviles.

Las colonias Colosio, Nuevo Nogales y Villa Sonora estuvieron entre las más perjudicadas, con alrededor de 40 viviendas inundadas y niveles de agua de hasta un metro. Según los datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora, la víctima mortal en Nogales fue identificada como Edgar Daniel “N”, de 27 años, quien se encontraba en una vivienda de la calle Lago Tarapoto cuando el reblandecimiento del terreno provocó un deslave y el colapso de una barda y del techo del inmueble.

Las labores de evaluación y recuperación continúan con el retiro de lodo y escombros, la atención a las viviendas afectadas y la vigilancia de los puntos vulnerables ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

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