De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el registro vincula cada línea telefónica móvil de prepago o pospago con la CURP y una prueba de vida (fotografía facial) del titular.

La medida tiene como propósito principal mitigar la proliferación de números anónimos empleados en conductas ilícitas, garantizando un entorno de comunicación más seguro para la ciudadanía.

El incumplimiento de este trámite legal deriva en la suspensión del servicio telefónico en un plazo no mayor a 72 horas posteriores al límite asignado.

En este estado de restricción, el equipo telefónico queda inhabilitado para realizar o recibir llamadas comerciales o de datos, permitiendo de manera exclusiva el enlace a servicios de emergencia.

Comunicado oficial de Telcel en redes sociales respecto a la polémica de fuga de datos en el registro obligatorio de líneas móviles. Foto: Telcel

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Calendario oficial de registro según la terminación numérica

Las autoridades implementan una distribución por etapas que responde directamente al último dígito del número celular. Este ordenamiento administrativo busca evitar la saturación de los sistemas digitales y físicos de atención. Según los lineamientos vigentes, los plazos máximos quedan distribuidos de la siguiente manera:

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Dígito 0: Límite máximo el 15 de agosto.

Límite máximo el 15 de agosto. Dígito 1: Límite máximo el 31 de agosto.

Límite máximo el 31 de agosto. Dígito 2: Límite máximo el 15 de septiembre.

Límite máximo el 15 de septiembre. Dígito 3: Límite máximo el 30 de septiembre.

Límite máximo el 30 de septiembre. Dígito 4: Límite máximo el 15 de octubre.

Límite máximo el 15 de octubre. Dígito 5: Límite máximo el 31 de octubre.

Límite máximo el 31 de octubre. Dígito 6: Límite máximo el 15 de noviembre.

Límite máximo el 15 de noviembre. Dígito 7: Límite máximo el 30 de noviembre.

Límite máximo el 30 de noviembre. Dígito 8: Límite máximo el 15 de diciembre.

Límite máximo el 15 de diciembre. Dígito 9: Límite máximo el 31 de diciembre.

Estos son los datos que debes proporcionar para registrar tu línea telefónica. Foto: Creada con IA

Canales y pasos para realizar la vinculación por operador

Conforme a la información técnica de los principales proveedores del servicio móvil en México, los usuarios eligen entre la modalidad digital remota y la asistencia presencial en los Centros de Atención a Clientes. El procedimiento para las principales empresas opera punto por punto:

Telcel: El usuario ingresa a la plataforma oficial de validación (www.telcel.com/vinculatulinea), captura el número a diez dígitos, anexa la identificación oficial (INE o pasaporte) y completa la verificación facial interactiva que solicita el sistema.

El usuario ingresa a la plataforma oficial de validación (www.telcel.com/vinculatulinea), captura el número a diez dígitos, anexa la identificación oficial (INE o pasaporte) y completa la verificación facial interactiva que solicita el sistema. Movistar: La persona accede a través del enlace web personalizado provisto por mensajería SMS o directo en la sección de trámites de su portal, donde registra la clave de población certificada y convalida la identidad mediante la cámara del dispositivo móvil.

La persona accede a través del enlace web personalizado provisto por mensajería o directo en la sección de trámites de su portal, donde registra la clave de población certificada y convalida la identidad mediante la cámara del dispositivo móvil. AT&T: Se realiza el alta mediante la herramienta digital de autogestión de la compañía o mediante un mensaje de texto dirigido al código de asignación oficial, enviando los caracteres correspondientes a la identificación ciudadana.

Para quienes experimentan dificultades en el entorno virtual, las sucursales presenciales de cada empresa brindan soporte gratuito para cumplir con la validación obligatoria antes del corte programado.

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