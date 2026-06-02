El proceso de vinculación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con las líneas de telefonía móvil entra en su fase crítica en México.

Aunque entre la población existe la duda sobre la posibilidad de asociar un número telefónico a la clave de un familiar (especialmente ante la facilidad de registrar hasta diez números por persona), la regulación actual determina que el registro debe coincidir estrictamente con la identidad de quien utiliza la línea.

Esta medida busca garantizar la certeza jurídica y la seguridad en el uso de los servicios de telecomunicaciones.

Estos son los datos que debes proporcionar para registrar tu línea telefónica. Foto: Creada con IA

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¿Puedo vincular mi número a la CURP de un familiar?

Las empresas de telefonía, tales como Telcel y AT&T, implementan protocolos de verificación que impiden la suplantación de identidad. "Las compañías telefónicas verifican que los datos de la CURP y la identificación oficial correspondan a la persona que realiza el trámite (señalan las directrices de validación de los operadores)".

En los procesos de registro remoto, se exige además una prueba de vida mediante fotografía (selfie) y la presentación de una identificación oficial vigente, lo que invalida cualquier intento de usar documentos ajenos para el alta del servicio.

Procedimiento para la actualización de titularidad y corrección de datos

Para aquellos usuarios cuya línea celular se encuentre actualmente registrada a nombre de un tercero (ya sea un familiar, amigo o conocido), la normativa exige realizar un cambio de titularidad formal.

Este trámite es indispensable para que los datos del usuario real queden debidamente asentados en el registro obligatorio. Para llevar a cabo este proceso, el interesado debe acudir de manera presencial a un centro de atención a clientes con su identificación oficial y su propia CURP.

Durante la gestión presencial, el personal de la operadora valida la identidad del solicitante y procede a desvincular la línea del antiguo titular para asociarla de forma definitiva al nuevo usuario. Es importante mencionar que este procedimiento puede requerir documentación adicional dependiendo de las políticas internas de cada proveedor de servicio.

En caso de que un ciudadano sospeche que su CURP fue utilizada sin su consentimiento para registrar números desconocidos, las autoridades recomiendan realizar una consulta directamente con el operador o a través de las plataformas oficiales de transparencia. "La nueva regulación exige que el registro coincida con la identidad de quien usa la línea (establece el marco normativo actual)", subrayando que la responsabilidad legal del uso del número recae directamente sobre el titular registrado ante la base de datos nacional.

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