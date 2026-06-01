Este 1 de junio, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego recibió a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad de la Libertad en la Ciudad de México, durante una conferencia por el décimo aniversario de los Consejos Consultativos Nacionales de Grupo Salinas.

De acuerdo con TV Azteca, durante el evento se reunieron distintos académicos, empresarios y líderes de varios sectores, con el objetivo de construir un espacio de diálogo e intercambiar ideas sobre los desafíos a los que México se enfrenta y destacar el papel del sector privado en su desarrollo.

En su discurso, Álvarez hizo un llamado a defender la libertad del pueblo mexicano, afirmando que el país se enfrenta a tres fenómenos internos y dañinos, que ponen en riesgo la democracia y la soberanía nacional: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia.

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La española enfatizó que el Estado mexicano necesita "menos teatro histórico y más responsabilidad contemporánea". Foto: Captura de pantalla X @cayetanaAT

"A los mexicanos les están robando la soberanía, no una potencia extranjera, sino la colusión de políticos con el crimen organizado", sentenció durante su discurso, arremetiendo contra la eliminación y "sometimiento" de las instituciones arbitrarias, organismos autónomos y el Poder Judicial.

"La soberanía no es una bandera, no es un discurso inflamado contra el extranjero, no es un reproche histórico lanzado desde una mañanera", agregó. Para Álvarez, la "soberanía quebrada" en México es resultado de un Estado ausente que elimina la soberanía individual de su pueblo con programas sociales.

Para ejemplificar su discurso, la también periodista recordó lo ocurrido en el apodado "Rancho del Horror" en Teuchitlán, Jalisco, así como la presencia de fosas, los 130 mil desaparecidos y los cuerpos sin identificar, además de prestar atención en la situación que viven las madres buscadoras en los estados.

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Álvarez señaló que existen tres peligrosos fenómenos que están poniendo en riesgo la soberanía de México. Foto: X @RicardoBSalinas

¿Quién es Cayetana Álvarez?

De acuerdo con el portal digital del Partido Popular (PP) de España, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, diputada por el PP en el Congreso de los Diputados, es Licenciada y Doctora en Historia por la Universidad de Oxford, caracterizada por su pensamiento liberal-conservador.

Nacida en Madrid en 1974, Álvarez ejerció el periodismo en el diario El Mundo, una etapa que definió su capacidad para el debate público. En la escena política, alcanzó notoriedad como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, donde se distinguió por su oposición a los movimientos nacionalistas.

En años recientes, su vínculo con México se ha estrechado bajo el auspicio del empresario Salinas Pliego, participando en distintos foros. Según diarios españoles, su ideología se centra en el combate al populismo y la defensa de las instituciones democráticas, elementos que se convirtieron en resonantes en su discurso.

La periodista y diputada española defendió en su discurso la libertad y soberanía mexicana, afirmando que el peligro real proviene del interior del país y no del extranjero. Foto: X @RicardoBSalinas

El antecedente de Ayuso: "una visita fallida"

Su intervención en el evento recuerda la "visita fallida" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a tierras mexicanas, promovida por políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y sectores de la aposición mexicana; una gira que tuvo que ser cancelada por un denunciado "boicot".

En mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó haber promovido un boicot y criticó el homenaje que Ayuso realizó en su visita al conquistador español Hernán Cortés. Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, calificó en un comunicado su visita como una "provocación e injerencia".

De acuerdo con el medio español El País, durante una conferencia en la Universidad de la Libertad, Ayuso criticó al sistema político actual, calificándolo de "democracia popular sin ley". Asimismo, advirtió a los estudiantes y líderes empresarios que las "cadenas del socialismo" están dañando la democracia.

Isabel Díaz Ayuso recibe Medalla al Mérito Cívico y Llaves de Aguascalientes; Morenistas protestan contra condecoración. Foto: Especial.

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