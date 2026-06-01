Metrópoli | 01-06-26 | 23:00 | Actualizada | 01-06-26 | 23:00 |

La fuerte lluvia que se registró esta noche, acompañada de granizo y fuertes rachas de viento, provocó en vialidades y un deslave en la alcaldía de Cuajimalpa, la cual tiene alerta púrpura que es la máxima en la medición de riesgo de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil.

También afectó zonas del poniente como es en y Magdalena Contreras, donde se activó la alerta roja.

De acuerdo con reportes de autoridades y ciudadanos, las precipitaciones generaron anegaciones en distintas vialidades, particularmente en la alcaldía Cuajimalpa, donde varios automovilistas quedaron varados debido al nivel del agua.

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Uno de los puntos más afectados fue la zona del bajopuente ubicado en la carretera México-Toluca, a la altura de la caseta de Chamapa, donde se registraron acumulaciones de agua que dificultaron la circulación vehicular.

Otro punto fue la avenida Tamaulipas, donde decenas de vehículos quedaron atrapados por las corrientes de agua. Fotografías aéreas mostraron largas filas de automóviles inmovilizados tras la fuerte precipitación.

Además, se reportó el desprendimiento de una parte de un cerro que cayó sobre varios vehículos en la zona de Cuajimalpa.

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Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, sin embargo, sí hay daños materiales.

Derivado del incidente, la carretera libre hacia la Ciudad de México permaneció cerrada mientras equipos de emergencia realizaban labores de evaluación y retiro de escombros.

Equipos de Protección Civil, Bomberos y personal de diversas dependencias continúan realizando recorridos para atender los daños ocasionados por las lluvias y restablecer la circulación en las zonas afectadas.

Varios automovilistas quedaron varados debido al nivel del agua en la alcaldía Cuajimalpa este 1 de junio de 2026. Foto: Especial
Varios automovilistas quedaron varados debido al nivel del agua en la alcaldía Cuajimalpa este 1 de junio de 2026. Foto: Especial

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El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Ovañanos, escribió en su cuenta de X, que derivado de la alerta púrpura por las intensas lluvias, los equipos continúan trabajando en distintos puntos de la alcaldía para atender las afectaciones lo más rápido posible.

“Les pedimos paciencia y comprensión. También hemos solicitado apoyo al Gobierno de la Ciudad de México para reforzar las labores en las zonas afectadas. Nuestra prioridad es proteger a las familias de Cuajimalpa y restablecer las condiciones de seguridad lo antes posible”, escribió.

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cdm

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