La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instaló la noche de este lunes su Asamblea Nacional Representativa (ANR), órgano de decisión en el que definirá el plan de acción y las movilizaciones que llevará a cabo este martes en el marco de la huelga nacional y del paro indefinido de labores que mantiene el magisterio disidente.

Durante la apertura de los trabajos, dirigentes de la organización destacaron que la Coordinadora llega a esta nueva etapa de movilización respaldada por más de cuatro décadas de organización y lucha sindical, al tiempo que hicieron un balance de las acciones realizadas desde el inicio de los paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, hasta el actual paro indefinido.

En la sesión, representantes de la CNTE reiteraron sus demandas de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para las pensiones y el establecimiento de un sistema solidario de jubilación, además de mejoras salariales y laborales para el magisterio.

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Los participantes también denunciaron presuntos actos de represión contra integrantes de la organización durante movilizaciones recientes en Oaxaca y en la Ciudad de México, y señalaron que la Asamblea Nacional Representativa será el espacio donde se analice el estado del movimiento y se acuerden las próximas acciones.

Al instalar formalmente la reunión, la dirigencia llamó a los contingentes de las distintas secciones a mantener la unidad del movimiento y a fortalecer la estrategia nacional de movilización. La Asamblea quedó formalmente instalada a las 23:01 horas de este 1 de junio para discutir y aprobar las actividades que realizará en las próximas horas.

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cdm