Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusaron al gobierno federal de incumplir el compromiso de presentar una respuesta formal a su pliego petitorio y reiteraron su exigencia de establecer una mesa de diálogo pública para atender las demandas de la comunidad politécnica.

En un comunicado, señalaron que el pasado 27 de mayo ninguno de los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Gobernación (Segob) ni de la Presidencia de la República acudió a la reunión programada para dar respuesta a las demandas planteadas por el movimiento estudiantil.

Los estudiantes afirmaron que tampoco se estableció contacto formal con las autoridades y rechazaron un borrador de respuesta que, aseguraron, les fue presentado por la SEP el 24 de mayo, debido a que no contenía soluciones concretas a los puntos incluidos en el pliego petitorio general.

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De acuerdo con el comunicado difundido en Instagram, la comunidad estudiantil considera que el IPN atraviesa una crisis institucional que no ha sido reconocida por la Dirección General ni por el gobierno federal, pese a que actualmente seis escuelas permanecen en paro indefinido y otras participan en las movilizaciones.

Asimismo, sostuvieron que continuarán impulsando sus demandas relacionadas con presupuesto, transparencia y cambios institucionales, al tiempo que insistieron en que cualquier negociación deberá realizarse de manera pública, con transmisión en vivo y representación de la comunidad politécnica.

Los estudiantes también solicitaron información sobre el destino de los recursos vinculados al Patronato Corazón Guinda y Blanco, así como eventuales sanciones contra quienes integraron dicha asociación civil.

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También agradecieron el respaldo de estudiantes, docentes, egresados y trabajadores del instituto, y reiteraron que mantendrán su movimiento hasta obtener respuestas y soluciones a las demandas contenidas en su pliego

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pjm