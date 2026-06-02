Chilpancingo.— La primeras horas de este lunes fueron violentas en Guerrero: ocho personas fueron asesinadas en Acapulco, Marquelia y Tixtla.

Alrededor de las 6:30 de la mañana, en la calle principal del poblado El kilómetro 21, en la zona rural de Acapulco, fueron hallados los cadáveres de tres hombres.

De acuerdo al reporte policiaco, los tres cadáveres fueron abandonados por un grupo armado.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), los tres tenían señas de tortura: estaban golpeados, con las manos atadas hacia atrás.

En el lugar, según el reporte, hallaron chalecos tácticos y tres cartulinas con mensajes, pero las autoridades no dieron a conocer el contenido.

Media hora después, en el municipio de Tixtla, en la región Centro de Guerrero, fueron hallados los cadáveres de dos hombres sobre la carretera federal Tixtla-Chilpancingo.

El reporte indica que los cadáveres estaban tirados a la altura de un basurero, en el kilómetro siete de esa vía. Los dos tenían huellas de tortura.

Sin embargo, ninguna autoridad informó si los cadáveres tenían impactos de bala.

A las 7 de la mañana, en la comunidad La Guadalupe, en el municipio de Marquelia, en la Costa Chica, los cadáveres de tres hombres fueron dejados dentro de un automóvil calcinado. El reporte indica que las tres víctimas tenían impactos de bala.

De acuerdo con el reporte policiaco, los tres hombres viajaban en el vehículo cuando un grupo armado los interceptó, los obligó a detenerse y luego les disparó, les roció gasolina y les prendió fuego.

Esta ola de violencia se suma a la que se vivió en mayo, donde municipios como Chilapa, en la región Centro, y Olinalá en la Montaña, fueron azotados por asesinatos y desplazamientos forzados.

En el caso de Chilapa, en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlan, fueron atacadas durante seis días por la organización criminal Los Ardillos. El saldo fue seis personas asesinadas y más de mil desplazadas.

Mientras que en Olinalá, en mayo, fueron hallados por lo menos 19 cadáveres desmembrados en distintos puntos de esa demarcación.

Suspenden clases en tepetixtla

Tras los recientes hechos de violencia en la región, se determinó suspender clases en al menos cuatro planteles de educación básica en Tepetixtla, en el municipio de Coyuca de Benítez, informó Silvano Palacios, secretario de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

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