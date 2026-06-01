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Culiacán, Sin.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado local del Verde Ecologista, Rodolfo Valenzuela Sánchez dijo que en Sinaloa fue desbordado el respaldo a la presidenta de la República, con una concentración de 45 mil personas y resalto que tambièn hacia el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Durante una entrevista radiofonica, el legislador local externó que se sienten contentos por el respaldo que se tuvo en treinta estados de la República y la Ciudad de Mèxico, ante las intenciones injerecistas que dejo claro que no somos la parte trasera de ningún país.
En sus expresiones, calificó de actitudes entreguistas que tuvieron en sus sexenios los hoy expresidentes de la República, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, ya que permitieron que empresas de Estados Unidos vinieran al saqueo.
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Valenzuela Sánchez externó que con los gobiernos de la Cuarta Transformación se ha logrado reducir la pobreza y se tiene en desarrollo en Sinaloa una obra emblemática, como es la construcción de un nuevo hospital de especialidades.
Consideró como polémico lo que se vive en Sinaloa, por lo que es necesario que entre México y los Estados Unidos haya un entendimiento y una relación de mutuo respeto, dado que entre ambos países priva el comercio y la cercania.
LL
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