Tras el sorpresivo repunte de marzo, las remesas que envían los mexicanos desde el exterior, en especial de Estados Unidos, en abril se bajaron del techo de los 5 mil millones de dólares.

Banco de México (Banxico), informó que durante el cuarto mes del 2026 el ingreso por dichos flujos ascendió a 4 mil 978 millones de dólares.

Lo anterior significó una caída de 9.47% respecto al mes previo, cuando se recibieron 5 mil 499 millones de dólares.

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Sin embargo, en su comparación con abril de 2025, representó un incremento a tasa anual de 3.7%, un aumento más alto que el de igual periodo del año previo, según cifras del Instituto Central.

El resultado se debió a que los paisanos realizaron menos envíos de dinero a sus lugares de origen, al pasar de 13.3 millones en marzo a 12.3 millones de operaciones.

También se redujo ligeramente el monto promedio por cada remesa enviada de 412 dólares en marzo a 403 dólares en abril.

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Incluso en efectivo y en especie que habían superado a las transferencias electrónicas, el monto promedio disminuyó de 452 a 374 dólares entre marzo y abril del presente año.

De acuerdo con el Banco Central, el 99.1% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al sumar 19 mil 505 millones de dólares.

Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.7 y 0.2% del monto total, respectivamente, al registrar niveles de 133 y 38 millones de dólares, respectivamente.

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Así, de manera acumulada, de enero a abril, los datos de Banxico indican que el valor de los ingresos por remesas se ubicó en 19 mil 676 millones de dólares.

Es decir, monto que superó los 19 mil 181 millones de dólares que ingresaron el primer cuatrimestre de 2025 y que cuando registró una expansión anual de 2.6%.

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