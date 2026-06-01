La FGR localizó en Tijuana un narcotúnel con una longitud aproximada de 265 metros y 6.30 metros de profundidad, además de infraestructura operativa que comprende iluminación y ventilación. Tenía un mecanismo electrónico deslizante entre México y EU. Se almacenaban armas, explosivos y posiblemente metanfetamina y marihuana.

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