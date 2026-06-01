Ante el inicio del Mundial de Futbol 2026 en 10 días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ- CDMX) informó que desplegará un operativo especial de atención ciudadana en puntos estratégicos, el cual incluye Ministerios Públicos (MP) itinerantes.

En un comunicado, la institución explicó que dos de los MP itinerantes se instalarán en el Estadio Ciudad de México, mientras que uno estará en el Zócalo de la capital, donde se realizará el FIFA Fan Fest.

La FGJ-CDMX añadió que el objetivo de estas unidades es atender denuncias relacionadas con delitos como robo sin violencia, fraude, falsificación de boletos, entre otras.

Sin embargo, también habrá personal de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) para atender reportes de extravío de documentos oficiales y dispositivos electrónicos.

En ese sentido, reiteró que con ello se busca que los asistentes puedan recibir atención y presentar denuncias en el mismo sitio de los hechos, sin necesidad de trasladarse a una coordinación territorial.

Agregó que las remisiones con detenido serán atendidas en las coordinaciones territoriales más cercanas; por lo tanto al Estadio Ciudad de México le corresponderá la 1 y 2 en Coyoacán, mientras al Zócalo capitalino será en Cuauhtémoc 2.

Con ello, la fiscalía estima que las víctimas de delitos tengan tiempos de traslado de entre cinco y 30 minutos.

En tanto, dijo que las Fiscalías de Investigación Especializadas intervendrán en casos de mayor complejidad, como delitos sexuales o extorsión. Mientras que las conductas de competencia cívica, como la reventa de boletos, serán canalizadas a los Juzgados Cívicos.

Indicó que también se reforzarán los mecanismos de atención en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, ubicada en la Zona Rosa; así como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicada en la Puerta 1 de la Terminal 2.

Aunado a ello, informó en su cuenta de X que hizo un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para contar con intérpretes en línea en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino para apoyar la atención a personas extranjeras, tanto en los MP itinerantes como en las Coordinaciones Territoriales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.