Inbursa buscará ampliar su participación en el financiamiento de proyectos de infraestructura en México, apoyándose en su capacidad de capitalización y en la expansión de su cartera de crédito, dijo el presidente del Consejo de Administración del grupo financiero, Marco Antonio Slim Domit.

En entrevista, señaló que la institución mantiene una estrategia de crecimiento recurrente en colocación de crédito y que actualmente cuenta con una cartera cercana a 529 mil millones de pesos.

“Eso te da una idea de la capacidad que tenemos para seguir participando en todo el crecimiento de crédito. En particular, Inbursa tiene conocimiento de todo lo que tiene que ver con infraestructura. Hemos participado en el tiempo en proyectos de autopistas, agua, aeropuertos. Tenemos capacidad y el interés, y pensamos que también la responsabilidad de ser un participante muy activo en financiar infraestructura”, comentó.

El directivo agregó que Inbursa posee el segundo mayor capital contable del sistema financiero mexicano, lo que le permite incrementar su participación en grandes proyectos de inversión.

Slim Domit destacó que la inversión en infraestructura requiere necesariamente de esquemas de financiamiento, en los cuales la banca puede desempeñar un papel relevante.

Crecimiento en crédito

Respecto a la evolución del crédito, indicó que la cartera de Inbursa continúa creciendo, tanto en los segmentos de banca de consumo como en la banca corporativa.

En relación con el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, señaló que Inbursa ha mantenido una presencia activa en el segmento a través de distintos sectores productivos.

Destacó particularmente su participación en el crédito automotriz, donde se han convertido en uno de los principales jugadores del mercado, negocio que le permite atender a un amplio número de empresas medianas en distintas regiones del país.

Sobre la competencia en el sistema financiero, especialmente de los nuevos participantes tecnológicos, Slim Domit afirmó que los bancos deben avanzar en la digitalización para responder a las nuevas exigencias de los clientes.

“Tienes como competidores a lo que tiene que ver a la tecnología, y ahí estamos activos en convertir a Inbursa hacia la operación digital”, recalcó el directivo.

“Tenemos poco más de 74 millones de transacciones al mes los últimos meses. De esas, 94% ya se hacen de manera digital. Los contratos, prácticamente todo lo nuevo se hace de manera digital. Lo que necesitamos los bancos es evolucionar hacia dar el servicio y la experiencia al cliente que le están dando los nuevos participantes”, agregó Slim Domit.