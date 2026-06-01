Tres historias marcadas por el conflicto con la ley —las vidas de Lady Jane, Oscar Wilde y Salomé— se entrecruzan en el unipersonal, escrito e interpretado por Yuriria Fanjul: el título, Lady Oscar Salomé, explica la actriz, se refiere a Oscar Wilde, su madre (Lady Jane) y la princesa Salomé, protagonista de la obra de teatro homónima de Wilde:

“Es un triángulo. Encontré mucha información sobre la madre de Oscar Wilde, que fue una gran poeta y activista, luchadora por la independencia de Irlanda y los derechos de la mujer. Ella formó a Oscar Wilde. El tema me interesó porque hay muchas artistas e intelectuales escondidas en la historia, que no fueron reconocidas en su momento sólo por el hecho de ser mujeres. Una de ellas, Lady Jane, básicamente le pasó la estafeta a Wilde”.

En cierto momento de su vida, Lady Jane se rindió, continúa la actriz: fue censurada por el periódico oficial y estuvo en dos juicios, mientras que su hijo, el célebre y gran escritor también atravesó un proceso legal en el que sus únicos caminos eran ser encarcelado o abandonar Inglaterra e instalarse en Francia. Su madre le aconsejó quedarse, dar la cara a la ley y enfrentar quién era él: “Es una relación muy interesante”, afirma y explica que mientras Wilde purgó su condena, falleció Lady Jane; en ese mismo periodo se estrenó en Francia su Salomé.

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“La historia trata de cómo Oscar Wilde enfrenta la ley en la época victoriana, un tiempo donde no se puede pensar libremente, e invoca tanto a su mamá como a Salomé, las fuerzas femeninas que lo guían”.

Lady Jane, Oscar Wilde y Salomé confrontaron al statu quo: “Salomé es una historia bíblica. Ella se enfrenta a Herodes, que tiene detenido a Juan, el bautista. Salomé baila para Herodes a cambio de recibir lo que desee. Entonces, lo reta y le pide la cabeza del bautista porque sabe que eso va a derrocar su reino y el pueblo de Judea va a levantarse en armas contra él. Salomé es una estratega que se enfrenta a la ley de Herodes. Hay algo que tiene que ver con pelear la ley y enfrentar, de forma artística, al sistema establecido”.

Fanjul concluye que es necesario rescatar a una figura como Oscar Wilde en un presente donde la sociedad aún está conflictuada con temas como la equidad, el transgénero y el género fluido, temas que son cada vez más pertinentes.

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Con Lady Oscar Salomé, la actriz y dramaturga intenta rescatar la historia de personajes históricos que vivieron situaciones similares hace 120 años: “Es importante ver en qué cosas sí hemos avanzado respecto a la equidad de género y los derechos de las comunidades queer y LGBT. Aún nos falta mucho. Personajes como Oscar Wilde se entregaron a la ley por este tipo de luchas y poder avanzar, así, en la legalidad”.

El sentido de que sea un unipersonal es que no aborda propiamente a tres personajes, sino que es Oscar Wilde interpretando a su madre y a Salomé: “Siempre es Wilde y son muchos Wilde”.

El director de Lady Oscar Salomé es Arturo Fuentes. La obra está a cargo de la compañía Stage of the Arts-México. Puede verse hasta el 7 de junio en el Teatro Santa Catarina de Teatro UNAM, el jueves y viernes, a las 20:00 horas; sábado, 19:00, y domingo, 18:00.

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