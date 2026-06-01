Durante los primeros años de su carrera, se pensaba que el techo de Jalen Brunson era el de ser un buen jugador, cumplidor, como una pieza útil para acompañar a una estrella. Nada más.

En los Mavericks de Dallas fue visto durante años como la segunda espada de Luka Doncic, un complemento eficiente que cumplía su rol sin acaparar reflectores. Lo juzgaron por su estatura, un factor fundamental en el deporte ráfaga, debido a los rivales a los que se enfrentaba.

Muchos dudaban que un jugador de 1.88 metros pudiera cargar con una franquicia histórica en su traspaso a los Knicks de Nueva York.

Cuando llegó, la apuesta generó dudas. Le dieron las llaves del equipo y lo rodearon de jugadores sólidos como Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges y OG Anunoby.

Hoy, esa apuesta tiene recompensa. Brunson acaba de ser elegido MVP unánime de las Finales de la Conferencia Este, con promedios de 25.5 puntos y 7.8 asistencias por noche, y llevó a Nueva York a unas Finales de la NBA desde 1999.

El impacto va mucho más allá de los números. Antes de su llegada, los Knicks vivieron años sin Playoffs, eliminaciones tempranas, reconstrucciones fallidas y una afición que se acostumbró a celebrar poco.

Desde que Brunson aterrizó, la narrativa cambió por completo en la franquicia: semifinales del Este, otra semifinal, finales de conferencia y ahora las Finales de la NBA.

Ahora, tendrá una dura prueba ante los Spurs de Victor Wembanyama, pero si logra vencerlos, su nombre quedará escrito en letras doradas en la franquicia de la Gran Manzana.