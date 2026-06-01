El pleno del Congreso local aprobó y le tomó protesta a los nueve integrantes del Consejo Honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y a la titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

En la última sesión de este periodo ordinario, las y los legisladores avalaron por mayoría la designación de Sandra Liliana Serrano García, Alexandra Haas Paciuc, Tania Ramírez Hernández, Gonzalo Bernabé Ituarte Verduzco, Mónica Meltis Véjar, Gloria Angélica Careaga Pérez, Rodrigo Gutiérrez Rivas, Marisol Aguilar Contreras y Christopher Arpaur Pastrana Cortés como integrantes del Consejo Honorario.

Al fundamentar esta propuesta, la diputada del PT Jannete Guerrero afirmó que este dictamen no representa la visión de una sola fuerza política, sino que es un esfuerzo colectivo por construir un Consejo Honorario plural, equilibrado y representativo de las distintas causas que nutren la agenda de derechos humanos de la capital y reflejan su riqueza cultural.

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Aseguró que la selección de estas nueve personas fue resultado de un proceso serio, abierto, transparente y profundamente enriquecedor. “Recibimos perfiles de enorme calidad; personas con trayectorias destacadas en la academia, la sociedad civil y el acompañamiento de causas históricas de nuestra Ciudad y, desde luego, la defensa de los derechos humanos”.

“La decisión que hoy presentamos no fue sencilla. Tuvimos frente a nuestros ojos perfiles extraordinarios y, como ocurre en todo proceso de selección, lamentablemente no todas las personas pudieron formar parte de esta propuesta final”, reconoció Guerrero Maya.

En tanto, Morena y sus aliados del PT y PVEM aprobaron la designación de Saraí Azucena Zúñiga Rodríguez como nueva titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía capitalina.

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Legisladores de oposición argumentaron que no se siguió el procedimiento correcto para esta designación, por lo que votaron en contra.

El panista Andrés Atayde aseveró que el Artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México indica que para el nombramiento de las y los titulares de los Órganos Interno de Control se tendrá que presentar al Pleno una terna de aspirantes, situación que no se cumplió.

El morenista Víctor Hugo Romo expuso que las comisiones unidas de Transparencia, y la de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior están facultadas para emitir una convocatoria pública abierta y elegir a la persona que resulte idónea para esos cargos.

“No es ningún atropello; se siguió el procedimiento. No hay que exagerar; no hay que malinformar, y hay que actuar con prudencia”, argumentó.

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