Marilyn Monroe nació hace 100 años, el 1 de junio de 1926, fue una de las máximas figuras de la cultura pop de Hollywood y del mundo, se consagró como un sex symbol que convirtió su vulnerabilidad en erotismo, capacidad que se tradujo en fama y éxito que eclipsaron, para muchos, su verdadera esencia.

Norma Jeane Mortenson, su nombre real, se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 e inicios de los 60, protagonizó papeles cómicos de “rubia explosiva” en casi 30 películas pese a su corta vida, falleció a los 36 años.

Su sorpresiva muerte, el 5 de agosto de 1962, fue uno de los momentos más importantes que marcaron su polémica existencia, ese mismo año, a finales de febrero y principios de marzo, visitó México para pasar unas vacaciones que incluyeron el paradisiaco puerto de Acapulco, pero seis meses después dejó de existir.

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El anuncio de la muerte de Marilyn Monroe

El lunes 6 de agosto de 1962, en la primera plana de EL UNIVERSAL se informó de la muerte de la actriz estadounidense Marilyn Monroe.

“Califican solo de probable suicidio la dramática muerte de Marylin Monroe”, se lee en el titular colocado en la parte superior de la página de aquel día; en la parte posterior una de sus últimas fotos muestra a una sonriente Marilyn.

La imagen describe que se trataba de una de las últimas fotos de la también cantante, quien se había quitado la vida al ingerir barbitúricos, un grupo de fármacos depresores del sistema nervioso central que ralentizan la actividad cerebral y producen desde sedación leve hasta el coma o la muerte.

Se informa en agosto de 1962 sobre la muerte de la actriz Marilyn Monroe. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Se informa en agosto de 1962 sobre la muerte de la actriz Marilyn Monroe. Esta fue una de sus últimas fotografías. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Las preguntas y la polémica que rodearon la muerte de Marilyn

En aquel momento, el impacto sobre su muerte y también las dudas rodeaban el hecho que fue calificado como una tragedia, pues el mundo perdía a una estrella, titulares como estos describieron el estado de la actriz:

"La muerte de Marilyn Monroe, fin de una vida atormentada", "ni la popularidad ni la gloria la salvaron", “jamás me encontré a mí misma".

Aunque en ese momento el suicidio no se daba como un hecho sí se hablaba del término de una vida atormentada que había tenido popularidad, gloria y que últimamente había mostrado dotes de actriz; Marilyn había confesado en una entrevista reciente, con un tono de amargura y depresión, que se sentía sola.

Se detalló que la doncella de Marilyn llamó por teléfono a los médicos habituales de la actriz cuando quiso entrar a su habitación y no pudo porque había sido cerrada con llave. Los médicos entraron a la habitación por una ventana y encontraron el cadáver de Marilyn Monroe en la cama, boca abajo, desnudo y con las sábanas hasta el cuello, una de sus manos agarraba un teléfono.

Personal de la policía refirió que cerca del cadáver se hallaba una mesita llena de botellitas y frascos, entre ellos había una botellita vacía de nembutal, un poderoso barbitúrico que funciona como sedante e hipnótico, produce desde relajación y somnolencia hasta anestesia profunda, dependiendo de la dosis.

Una de las fotos publicadas en este diario muestra cómo sacan, en una camilla, el cuerpo de Marilyn para llevarlo a un anfiteatro y practicarle la autopsia.

Se informa en agosto de 1962 sobre la muerte de la actriz Marilyn Monroe. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

¿Marilyn Monroe intentó hacer una llamada telefónica?

Por cómo se encontró el cuerpo de Marilyn, la pregunta sobre si planeaba hacer una llamada telefónica o esperaba recibirla, quedó como incógnita, pues una de sus manos sostenía la bocina del teléfono.

Aunque no se encontraron notas ni cartas se sabía que últimamente Marilyn estaba abatida y desalentada. La mucama, Eunice Murray se comunicó por teléfono con el psiquiatra de la estrella cuando notó que la puerta de su dormitorio estaba cerrada y las luces estaban encendidas.

A su llegada el doctor Ralph Greenson rompió una ventana para poder entrar a la habitación donde Marilyn estaba muerta y su cuerpo estaba cubierto por una sábana y una frazada color champagne.

Greenson notificó del hecho al doctor Hyman Engleber, médico de Marilyn quien certificó que su muerte se había producido a las 3:50 de la madrugada. El detective R. E. Byron reveló que dos o tres días atrás la actriz se había quejado de que padecía insomnio y obtuvo los barbitúricos.

Milton Rudin, abogado de la estrella, dijo que Marilyn no tenía problemas económicos y que estaba interesada en reanudar la filmación de "Something's got to give", película de la que había sido despedida por la 20th Century Fox debido a sus constantes ausencias.

Pat Newconb, agente de relaciones públicas de Marilyn, lloraba desconsoladamente cuando llegó a la residencia de la artista aproximadamente a las 7 de la mañana.

Les gritó enfurecida a los representantes de la prensa que fotografiaban a Marilyn: "¡buitres buitres, sigan fotografiando!", luego se arrojó a los brazos de un amigo y le preguntó llorando: "¿Qué puedo hacer, qué se puede hacer cuando la mejor amiga se suicida?".

Se informa en agosto de 1962 sobre la muerte de la actriz Marilyn Monroe. Muchas preguntas en la prensa sobre cómo ocurrieron los hechos que rodearon el fallecimiento de la actriz. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Una amiga de Monroe se quita la vida

Se trató de la actriz Patricia Marlowe, de 28 años, una guapa artista inglesa que fue encontrada muerta en su departamento, en aquel momento se habló de que era muy probable que su trágico fin haya estado relacionado con Marilyn ya que ella le había dicho a un amigo en una conversación telefónica que se encontraba muy impresionado por el suicidio de Marilyn y que no comprendía cómo sabía sido capaz.

Según los hallazgos la joven habría muerto por el consumo excesivo de somníferos; 3 años atrás había sufrido una intoxicación que casi le costó la vida. Patricia conoció a Marilyn en Hollywood.

Un decorador que debía trabajar por la mañana en el departamento de Patricia, alertó sobre su muerte, ya que como nadie respondía sus llamadas y lo único que se escuchaba era el llanto del bebé de Patricia de 15 meses de edad, el decorador optó por avisarle a la policía, quienes forzaron la puerta para entrar.

Se informa en agosto de 1962 sobre la muerte de la actriz Marilyn Monroe y sobre el deceso de una amiga. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

El austero sepelio de la actriz

Al entierro de Marilyn asistieron solo 20 personas, sus más allegados, no estuvo su madre, Gladys Pearl Baker, quien se encontraba recluida en una clínica mental. Unos mil fanáticos estaban, desde la noche anterior, afuera del cementerio de Westwood, ubicado en Los Ángeles, pero al menos 50 policías resguardaron la entrada.

Entre los asistentes al cementerio estuvo el segundo esposo de Marilyn, el beisbolista Joe DiMaggio, quien no pudo contener las lágrimas y poco antes de salir de la capilla besó la frente de Marilyn y según asistentes murmuró "te quiero".

Marilyn Monroe y Joe DiMaggio. Foto: Archivo

El féretro fue conducido hasta una tumba de mármol rosa donde había una simple placa de bronce con la inscripción "Marilyn Monroe: 1926-1962".

Con una carrera breve pero rodeada de rumores, éxitos memorables y una enorme presencia en las portadas de revistas, Marilyn Monroe se convirtió en el máximo símbolo de la estrella de Hollywood.

Sin embargo, su capacidad artística quedó con frecuencia eclipsada por la imagen de sex symbol que se construyó en torno a ella y por las constantes historias que circulaban sobre su vida, fueran ciertas o no, en una época en la que cualquier versión servía para alimentar el mito llamado Marilyn Monroe.

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