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Para Thalía, la estrella de Hollywood Marilyn Monroe es un referente muy importante para su carrera y para su personalidad, la cantante mexicana de 54 años se vistió y peinó como ella para celebrar sus 100 años de vida.
La también actriz mexicana, protagonista de exitosas telenovelas como "María la del barrio" o "María Mercedes" se caracterizó como Monroe, quien nació el 1 de junio de 1926, en Los Ángeles, y falleció el 4 de agosto de 1962, cuando apenas tenía 36 años.
Thalía compartió con sus más de 22 millones de seguidores una sesión de fotos al mero estilo de la estrella de Hollywood, un icono por excelencia del cine y sex symbol.
Fue el 15 de septiembre de 1954 cuando se capturó la famosa fotografía de Marilyn Monroe con el vestido blanco ondeando, asistieron más de 100 fotógrafos.
No fue una sesión de fotos aislada, sino un truco publicitario masivo organizado durante el rodaje de una escena de la película "The Seven Year Itch", dirigida por Billy Wilder.
La intérprete de "Amor a la mexicana" vistió un vestido blanco, se peinó como Monroe y posó como ella; en un sincero mensaje confesó que a Marilyn le debe mucho, pues ella le dio el valor de sentirse femenina y explorar su sexualidad a través de su imagen.
"Desde que recuerdo su imagen a estado presente en mi vida. Ella me dio el valor de sentir mi feminidad y explorar mi sexualidad a través de mi imagen, mis poses y maquillaje"
Thalía se identifica como Marilyn, al ser mujeres firmes, románticas sensuales y dominantes.
"Ser suave pero firme, ser romántica y al mismo tiempo sensual y dominante. Celebrar su vida para mí ha sido una constante, pero ahora mismo, celebrar lo que sería su cumpleaños #100 ¡es un agazajo! Happy bday miss Monroe We love you!", se lee.
Thalía compartió además que ha sido fan de Monroe desde siempre, y posteó unas fotos de los años 90 en los que copiaba en estilo de la estrella estadounidense.
rad
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