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Un desfile de moda celebrado en Seúl innovó con un giro de alta tecnología, al presentar parejas formadas por personas y humanoides que desfilaron por la pasarela con conjuntos a juego, y ningún robot desnudo.
Un conjunto azul con flecos de estilo tejano -incluido un sombrero de vaquero para el robot- y una chaqueta plateada de estilo retro estuvieron entre los diseños presentados en el evento.
Cada modelo humano y su compañero androide, más bajo, se turnaban para lucirse sobre el escenario.
Los diseños, entre ellos vestidos de seda y holgados pantalones negros de estética espacial -como los que llevaba la estrella de rock David Bowie en la década de 1970- fueron cuidadosamente ajustados a las estructuras de los robots.
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"Los robots también necesitan vestir ropa"
Galaxy Corporation, la empresa de entretenimiento responsable de la muestra, dijo que su intención era plantear la pregunta: "¿Cómo pueden coexistir humanos y robots?"
"Nos dimos cuenta de que los robots también necesitan vestir ropa", declaró el director ejecutivo de la firma, Choi Yong-ho.
"Así como cada ser humano es único, creemos que cada robot también debería ser distinto", agregó.
La ropa fue diseñada por esta empresa, cuyo portavoz afirmó que espera lanzarla a finales de año bajo la marca "MACH 33".
Los modelos robóticos del desfile de Seúl parecían ser humanoides fabricados por la startup china Unitree, populares por su coste relativamente bajo.
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Los robots, cada vez más diestros, han demostrado ser capaces de ejecutar bailes coreografiados, participar en carreras e incluso realizar saltos mortales hacia atrás y aterrizar de pie.
La firma de servicios financieros Morgan Stanley prevé que el mundo podría contar con más de mil millones de humanoides para 2050.
Pero los robots totalmente automatizados -que utilizan la incipiente tecnología de IA física- siguen siendo raros, y la mayoría de las demostraciones más impresionantes se controlan a distancia o se programan de antemano
mcc.
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