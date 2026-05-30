Falleció Estela Ruiz Milán, destacada psicoanalista, confirmaron fuentes cercanas a la familia. Tenía 92 años y fue autora de libros como "Strindberg. Una mirada psicoanalítica", y el año pasado publicó "Cuéntame tu vida”.

La también maestra en literatura española por la UNAM, y madre del escritor Juan Villoro, había estado delicada de salud y hospitalizada desde hace unos días.

Ruiz Milán nació en Mérida, en 1933. Tuvo una trayectoria profesional de seis décadas. Fue doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es una de las fundadoras de la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia de la Ciudad de México, y fue directora de un Centro de Teatro Infantil del INBA, hechos que forjaron su carrera como una destacada psicoanalista, que echó mano de las artes para transmitir sabiduría.

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“Toda mi vida estuve muy ligada al cine, al teatro, a la literatura. Antes de estudiar Psicología y Psicoanálisis estudie una maestría en Literatura Española en la UNAM, en el Centro Mascarones. Siempre me ha interesado el arte, combinado con el psicoanálisis”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL el año pasado.

En aquella conversación, la psicoanalista compartió su percepción de la sociedad, en particular de las juventudes:

“Veo una profunda pérdida de valores, porque antes las ilusiones eran el amor, la amistad, tener casa, hacer carrera, viajar, pero hoy eso parece inalcanzable. La gente es profundamente infeliz”.

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