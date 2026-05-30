Coetáneo de figuras como Albert Camus, Roland Barthes, Michel Foucault y Jacques Derrida, Edgar Morin era considerado el último gran baluarte de la filosofía francesa de los siglos XX y XXI.

El filósofo francés falleció a los 104 años el viernes 29 de mayo, aunque el anuncio se hizo público este sábado. Activo intelectualmente hasta sus últimos días, pasará a la historia por ser el creador de la teoría del pensamiento complejo, una de las aportaciones más influyentes de las ciencias sociales y la filosofía contemporánea.

"Dudo de la humanidad creyendo profundamente en ella", dijo el pensador en una de sus últimas entrevistas concedidas a Le Monde hace menos de dos meses. La paradoja resume buena parte de la riqueza intelectual y humana de su vida y obra.

Resistente contra el nazismo durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, comunista convencido en los años 40 y posteriormente expulsado del partido por sus críticas a Joseph Stalin, Morin se definió siempre como un pensador independiente.

Su vasta obra marcó a generaciones de estudiantes e investigadores de todo el mundo y fue especialmente valorada en las universidades de México, Brasil y Argentina.

De hecho, impartió clases en Santiago de Chile durante la década de los 60 y también en San Diego, California. Su obra más emblemática, "El Método" (La Méthode, seis volúmenes publicados entre 1977 y 2004), sobresale como un proyecto monumental que le tomó casi tres décadas desarrollar. En ella estableció las bases del pensamiento complejo, integrando disciplinas como la física, la biología, la cibernética y la sociología.

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Entre sus otros trabajos destacados figuran "La Rumeur d'Orléans" (1969), una exploración sociológica sobre el fenómeno de los rumores; "Le Paradigme perdu: la nature humaine" (1973), donde relaciona biología y antropología; y "Vidal et les siens" (1989), una investigación sobre los orígenes de su familia judía de ascendencia griega.

Una voz crítica hasta el final

Director emérito del prestigioso Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), Morin mantuvo una extraordinaria lucidez durante sus últimos años. Desde una visión progresista reflexionó sobre temas como la ecología, la pandemia de covid-19, los riesgos de la inteligencia artificial, la dominación tecnológica y el ascenso de la ultraderecha en Europa.

"La hora de una nueva resistencia ha llegado. La de anteayer fue contra el ocupante nazi; la de ayer, contra el regreso de la vieja barbarie del odio y el desprecio (...) Esa nueva resistencia toma partido por Eros, la potencia creadora, contra Pólemos y Tánatos, la guerra y las pulsiones de muerte", declaró en una entrevista concedida a Libération cuando tenía 102 años.

En ese momento, el intelectual llamaba a frenar electoralmente a la ultraderecha encabezada por Marine Le Pen durante las elecciones legislativas francesas de 2024.

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"El humanismo hecho persona"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezó los homenajes al pensador.

"Soldado de la Resistencia, militante y hombre libre, escritor y pensador del siglo, defensor de la naturaleza y de los pueblos, Edgar Morin era el humanismo hecho persona. Con su amabilidad y su curiosidad, no dejaba de iluminarnos", escribió Macron en la red social X.

Por su parte, el expresidente François Hollande destacó que Morin dejó "las llaves para la comprensión de la evolución humana", mientras que el ex primer ministro Dominique de Villepin resaltó que su legado intelectual está profundamente ligado a la práctica de la empatía.

Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI) y aspirante presidencial para 2027, ofreció una lectura más política de su figura.

"Antifascista, resistente y teórico de la complejidad, al inicio de su carrera formó parte del equipo que investigó la sociología de "El rumor de Orleans", el modelo de conspiracionismo anterior a las redes sociales", señaló.

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"Lúcido, benévolo y pensador, a sus 102 años alzó su voz para denunciar la masacre de los palestinos en Gaza", concluyó.

Con la muerte de Edgar Morin, la filosofía moderna, el pensamiento humanista y las ciencias sociales pierden a una de sus figuras más influyentes, un intelectual cuya obra seguirá siendo referencia obligada para comprender la complejidad del mundo contemporáneo.

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