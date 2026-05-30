La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama rechazó que para ser juzgador sea necesario el esquema de carrera judicial, el cual permite a las personas juzgadoras actuar con independencia e imparcialidad. Sostuvo que actualmente las y los nueve ministros del pleno no pasaron por dicho esquema y pese a ello, defendió la elección popular del Poder Judicial.

"Es mentira, y eso podemos sostenerlo con todas sus letras. Mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras. Eso es una mentira", expresó durante su participación en la mesa de reflexión "A un año de la elección judicial", que forma parte del Círculo de Estudio del Máximo Tribunal.

La autonombrada "ministra del pueblo", sostuvo que el país actualmente vive una "democratización del Poder Judicial" que vino con el voto popular en las urnas, y con ello, acusó, las personas juzgadoras se enfrentan al "asedio" y cuestionamientos en el ejercicio de sus funciones.

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La ministra Lenia Batres Guadarrama durante sesión de l pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 14 de abril de 2026. Foto: SCJN

Pese a haber minimizado la experiencia que deja la carrera judicial, la ministra defendió su preparación para ejercer su cargo en la Corte:

"Habemos en este momento o somos nueve ministras y ministros que no pasamos por una carrera judicial, por supuesto que eso no implica que no debamos tener conocimiento jurídico (y) una amplísima experiencia, que tenemos creo que todos más de 30 años, creo que todos, todas, en el ejercicio del derecho, en la academia, en el litigio, en la administración pública, en el parlamento, bueno en el Congreso de la Unión. Tenemos una amplísima experiencia jurídica que ha permitido que empatemos nuestro proceso jurisdiccional y tengamos, porque sí existe en esta Corte, una visión más amplia y una responsabilidad más grande respecto de nuestras funciones", afirmó.

De acuerdo con la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial busca contribuir a la excelencia, eficiencia y eficacia en la impartición de justicia, así como garantizar "la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de las personas servidoras públicas" que forman de la justicia mexicana.

Lenia Batres defiende elección popular del Poder Judicial

Durante su participación en la mesa de reflexión, la juzgadora también habló sobre su paso por la Corte y la “necesidad” que había de una Reforma Judicial. Consideró que antes había una enorme "subordinación del Poder Judicial al poder Ejecutivo” y calificó a la justicia en México como "cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, clasista, sexista, racista corrupta (y) parcial".

Defendió que a pesar del "asedio" durante el "proceso democratizador", en la Corte se trabaja con "calidad jurídica y humana". Señaló que en todo este proceso existe "muchísima presión" para regresar a los privilegios: "Se ha vivido pues un asedio muy fuerte, se ha cuestionado muchísimo el papel que se está realizando, que estamos realizando las personas juzgadoras electas".

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Elección al Poder Judicial. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Cabe destacar que la ministra, quien estará en su cargo hasta 2039 tras la Reforma Judicial, fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, lo que le sumaría un periodo de 16 años como ponente del Máximo Tribunal.

Con la aprobación de la reforma judicial, se prevé que la presidencia de la Corte se renueve cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos obtenidos en los comicios. Batres Guadarrama recibió la segunda fuerza de apoyo ciudadano, lo que la convierte en la siguiente persona juzgadora encargada de dirigir la Suprema Corte para relevar al actual ministro presidente Hugo Aguilar.

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