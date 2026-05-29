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Entre gritos, descalificaciones y pancartas de protesta, el Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.
En su carácter de integrante del Constituyente Permanente, y tras la discusión de la reforma constitucional, el Congreso capitalino aprobó la minuta con 44 votos a favor, 18 en contra (del PAN y MC) y cero abstenciones.
Durante la sesión, en la 24 diputadas y diputados razonaron su voto, los legisladores de Morena se enfrascaron en una serie de acusaciones y señalamientos con los diputados del PAN y PRI.
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Mientras que los panistas gritaron consignas y cartulinas con la frase “Entreguen a Rocha”, en referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, los morenistas respondieron con imágenes en los que se veía a algunos de los albiazules usando playeras en defensa del exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roerich y el llamado Cartel Inmobiliario.
En su carácter de integrante del Constituyente Permanente, el Congreso capitalino también aprobó la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite establecer una nueva causal de nulidad de las elecciones ante la intervención o injerencia extranjera.
Tras la discusión de la reforma constitucional, el Congreso capitalino aprobó con mayoría calificada -con 43 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención- la minuta enviada por el Senado de la República a los congresos de las 32 entidades federativas.
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