Fuentes del gobierno federal afirmaron a EL UNIVERSAL que Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, se encuentra en Culiacán.

Descartaron la versión sobre que se haya entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a EL UNIVERSAL que Almanza Avilés se entregó el pasado jueves a las autoridades estadounidenses.

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Su paso por la FGE en Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés era jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Dentro de sus funciones se desempeñó en el área operativa, con funciones directamente ligadas a la integración de investigaciones y coordinación de cuerpos ministeriales.

Durante dicho periodo tuvo acceso a información sobre operaciones, líneas de investigación y coordinación institucional.

Acusaciones de EU

De acuerdo con la acusación presentada por Estados Unidos, Almanza Avilés recibió sobornos mensuales, de aproximadamente 300 mil pesos por parte de "Los Chapitos", lo que permitió que el cártel operara con libertad en actividades de tráfico de drogas.

También se le acusa por facilitar el paso de sustancias químicas requeridas en la fabricación de fentanilo en Culiacán sin intervención de la policía.

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El pasado martes, Almanza Avilés acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para atender el citatorio que le envió la dependencia por la investigación contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

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