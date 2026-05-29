El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó acerca del desmantelamiento de la organización criminal “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas.

En un video mensaje, el también vocero de la Fiscalía General de la República dijo que las investigaciones permitieron conocer el esquema “Del Caballito”, operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.

“Para ello, constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.

Organización criminal "Del Caballito". Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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“Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública”, resaltó el funcionario federal.

Agregó que para esta acción se puso en operación a 440 elementos para efectuar la investigación y posterior ejecución de los cateos correspondientes para 30 inmuebles en: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Lara López comentó que durante dichas diligencias fue posible cumplimentar hasta este momento ocho órdenes de aprehensión en contra de: Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N “y Lilia “N”.

Organización criminal "Del Caballito". Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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Estas personas probablemente pertenecen a la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada a hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como presuntos líderes a Maikol “N” y Salvador “N”.

“De igual modo, se han asegurado hasta ahora 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado a 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.

El vocero de la FGR subrayó que esto fue posible como resultado de los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía con el Gabinete de Seguridad, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Organización criminal "Del Caballito". Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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Así como, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Indicó que después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, las autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se localizan principalmente en: Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.

Ulises Lara López enfatizó que la captura de estas personas se logró con base en un sin número de labores por parte de las Fuerzas del Estado Mexicano y una planeación que constó de una logística operativa estructurada por bloques a fin de garantizar una intervención simultánea, coordinada y conforme a los lineamientos legales.

Organización criminal "Del Caballito". Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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Destacó que entre los efectivos que participaron en este caso se encuentran agentes autorizados para la ejecución de cateos, otros que fungieron como testigos con función de seguridad perimetral.

Además, Ministerios Públicos Federales y sus auxiliares, peritos con especialidad en informática forense, fotografía y video, contabilidad forense.

El funcionario precisó que la FGR continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo, “la defensa de la justicia y su procuración son un objetivo de México y de sus instituciones. Al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie”.

Organización criminal "Del Caballito". Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

Organización criminal "Del Caballito". Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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