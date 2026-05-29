“Backrooms: sin salida” es una película que, de alguna manera, surgió en internet. Ahí, donde todo convive y todo puede parecer cierto desde la perspectiva de quien lo ve o lo lee, comenzó a desarrollarse la idea de cuentos de terror inspirados en una oficina vacía e iluminada. Hubo quien dijo era un lugar idóneo para brincar al vacío sin retorno, el que aseguró que traslada a otras dimensiones o el que soñó estar con un lugar así.

Uno de esos creadores fue Kane Parsons, un joven de apenas 21 años, youtuber e influencer, que ha hecho cortometrajes de backroom en youtube y la ha roto.

Esto le dio la confianza para saltar al cine y entonces creó “Backroom: sin salida”, donde todo comienza con una misteriosa puerta que aparece en una mueblería y todo lo que ello conlleva.

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Chiwitel Ejiofor (“12 años de esclavitud”) se sumó al elenco, lo mismo que Renate Reinsve, recién nominada al Oscar por su trabajo en “Valor sentimental”.

Lo que podría parecer una historia floja, que todo mundo puede saber en qué terminará, tiene justo en esa simpleza su éxito. Porque es también un viaje a un lugar donde no hay reglas y en el que la lógica y el tiempo no existen.

“Es ese tipo especial de terror que te deja con los hombros erguidos mientras ves a un hombre deambular por un espacio vacío y anticipas lo que podría suceder. Un Ejiofor frenético y una Reinsve estoica dan peso a la historia, y los equipos técnicos crean un espectáculo visual alucinante del que no puedes apartar la vista”, dice la crítica de la revista de género Fangoria.

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Hay quien le han dado a la cinta reminiscencias del cine de David Lynch (“Twin Peaks”) y David Cronenberg (“La mosca”), claro, guardando distancias y con algo más moderno.

“Con sus horribles malformaciones, tanto arquitectónicas como orgánicas, también se siente como una crítica al ridículo auge del arte cutre creado con IA. Es, sin duda, un viaje al corazón del valle inquietante”, expresa Time Out.

El realizador ha dicho que para el look visual del filme y de los set se basó en el videojuego Portal, en el que hay zonas interconectadas por pasillos, a los cuales se va accediendo gracias a inteligencia, aunque quizá se sepa que jamás se saldrá de ahí.

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Zona de riesgo

A Aaron Taylor-Johnson lo han querido posicionar como actor de acción desde hace tiempo. Participó en “Kraven, el cazador”, en una cinta de antihéroe, pero también protagonizó “Profesión peligro” y “King’s man: el origen”, con resultados diversos en taquilla y crítica.

Ahora encabeza “Zona de riesgo”, una película en la que no hay engaño: una historia en la que unos obreros de la construcción encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Londres y, mientras un equipo intenta desactivarla, otro grupo planea el mayor atraco de la historia.

La dirección recae en David Mackenzie, realizador de “Sentenciado antes de tiempo” y “Enemigo de todos”.

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Deadline asegura que el público verá dos películas en una: una centrada en la desactivación de una bomba y otra en la planificación de un robo.

“Sorprendentemente, ambos géneros funcionan de maravilla juntos. La clave reside en un gran reparto cuyos miembros saben muy bien de qué trata el proyecto, y cabe destacar a Taylor-Johnson, efectivamente el héroe de la película, pero no por las razones que uno podría pensar”, apunta.

Por su parte, The Wrap destaca el trabajo del director detrás de cámara.

“Mackenzie, como técnico, brilla con luz propia, alternando entre diferentes tramas y escenarios y creando una fluidez visual impecable entre ellos, a la vez que mantiene la coherencia espacial de las escenas de acción, prestando especial atención a las relaciones entre los personajes”, argumenta.

Amarga navidad

Una mención especial de la semana es para la nueva película de Pedro Almodóvar, que como es habitual en su carrera ha generado dos posturas marcadas: quienes la consideran una obra destacada y quienes la ven como una propuesta repetitiva.

En esta ocasión, el realizador manchego transita entre dos años: 2004 y 2026. En el primero, una cineasta de culto (Bárbara Lennie) ha tenido que recurrir a la publicidad para sobrevivir, además de enfrentar la muerte de su madre; en el segundo, un director (Leonardo Sbaraglia) atraviesa una sequía creativa mientras escribe precisamente la otra historia.

“Es hiper personal, pero también reiterativa, por más que el director desde el guion lance dardos antes de que lo tilden de poco autocrítico”, considera Clarín.

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“La superposición entre la vida y el arte resulta decepcionantemente apagada, se percibe como una construcción analítica tortuosa, en la que Almodóvar, normalmente el más generoso de los artistas, reflexiona en su propia mente en lugar de invitar al público a compartir la experiencia”, apunta The Hollywood Reporter.

“Hay mucho que disfrutar: en sus interpretaciones vibrantes y llenas de vida, en su característico diseño visual llamativo y en su narrativa paralela, profundamente metatextual, sobre artistas que persiguen su vocación, a veces con consecuencias nefastas”, sentencia Variety.