Un nuevo caso de indignación ha cobrado relevancia en redes sociales los últimos días. Se trata de una turista latina que se lanzó a nadar en la emblemática Fontana di Trevi, uno de los monumentos históricos más importantes de Roma en Italia.

De acuerdo con medios internacionales, la mujer originaria de Paraguay e identificada en TikTok como Jenifer Soto, habría sido retirada del lugar por personal de seguridad, entre reclamos y miradas expectantes del resto de visitantes.

El suceso tuvo lugar este jueves 28 de mayo, mientras Italia atravesaba el pico máximo de su primera ola de calor. La acción generó diversas reacciones en redes sociales, donde los usuarios calificaron su acción como "una falta de respeto".

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Foto: Gabriella Clare Marino. Unsplash

¿De cuánto es la multa por ingresar a la fuente?

En el video, compartido por la paraguaya en TikTok, se puede ver a la mujer nadando libremente en las aguas de la fuente, incluso logra recostar boca arriba sobre el agua y nadar de espaldas, para después girar y regresar a la orilla, mientras elementos de seguridad llegan.

Según medios locales, Roma atravesaba su primera ola de calor del año, registrando temperaturas de hasta 35 grados centígrados. No obstante, lejos de los efectos climáticos, es común ver este tipo de episodios en la zona, por lo que suele establecerse multas.

Este tipo de conductas en espacios turísticos en Roma llega a ser castigada con sanciones económicas de hasta 500 euros, esto es, 10 mil 117 pesos mexicanos aproximadamente; además de la prohibición permanente del acceso al monumento, conocido como "Despo urbano".

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Según reportan medios italianos, la turista logró sobrepasar los controles de seguridad instalados alrededor del monumento, antes de ser vista por personal de vigilancia. Al salir del monumento, el acompañante de la mujer rogó a los guardias que no le pusieran la multa, alejándose de la fuente.

Para conservar y proteger el monumento histórico, considerado como una de las joyas del arte barroco a nivel mundial, con el paso del tiempo autoridades de Roma han establecido medidas preventivas, como operativos permanentes y un control de acceso, que permite el ingreso a 400 personas en simultáneo.

Como era de esperarse, las reacciones en redes no tardaron en aparecer, donde la opinión pública se lanzó en contra del gesto de la turista. El video ya reúne más de 11 millones de visualizaciones en la plataforma de TikTok. Algunos de los comentarios más populares fueron:

"A mí me daría vergüenza publicar algo así".

"Que comportamiento tan más económico".

"No dejes que nadie te humille, tú puedes sola".

" La Fontana di Trevi no es jacuzzi, ni piscina pública . Es patrimonio histórico ".

"Viajar no te da derecho a ignorar las normas ni a comportarte como si todo fuera un decorado para tus redes. Cuando visitas otro lugar, lo mínimo es respetar el sitio y a la gente que trabaja allí".

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