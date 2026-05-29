El Gobierno de la Ciudad de México ha invertido más de 23 mil millones de pesos en al menos 2 mil 241 obras de infraestructura, pavimentación, movilidad, rehabilitación de canchas, entre otras, como parte de las acciones rumbo a la Copa del Mundo 2026 que arranca el próximo 11 de junio.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar el Portal de Transparencia para las obras del Mundial.

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Inversión en todas las áreas de la CDMX

Varias estaciones de la Línea 2 del Metro están en trabajos de remodelación a marchas forzadas. Foto Hugo Salvador El Universal

De acuerdo con la información que ofreció la administración capitalina, que se hará pública el próximo lunes 1 de junio, se invirtieron 7 mil millones de pesos en obras de agua y drenaje para la CDMX, así como 5 mil 764 millones de pesos en movilidad.

En este último rubro, destacan obras para el Metro con una inversión de 2 mil 463 millones de pesos; el Tren Ligero con 2 mil 387 millones; el Centrobús que se echó a andar en el Centro Histórico 114 millones de pesos; mientras que para las líneas 0 y 14 del Trolebús —aún pendientes por entregar— se gastaron 164 y 636 millones de pesos respectivamente.

Respecto a obras, el monto de inversión ascendió a 10 mil 358 pesos, que se fueron a distintos proyectos emblemáticos de la actual administración.

Por ejemplo, en el Parque Elevado y la ciclovía de la Calzada de Tlalpan, que serán inauguradas en los primeros días de enero, se hizo una inversión de 2 mil 105 millones de pesos; para repavimentación de las distintas vialidades de la CDMX, la inversión fue de 2 mil 600 millones; y en iluminación nueva, se gastaron mil 800 millones de pesos.

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La inversión en el Parque Elevado y la ciclovía de la Calzada de Tlalpan asciende a un total de 2 mil 105 millones de pesos. Foto: Especial.

Para el rubro de balizamiento y señalética en vialidades primarias, el gasto ascendió a 84.1 millones de pesos; y en la rehabilitación de la Zona Rosa, que recién se entregó esta semana, el monto fue de 120 millones, de acuerdo con la información que presentó la administración capitalina.

Otros aspectos en los que se ha ejercido para obras rumbo al Mundial son la rehabilitación de los embarcaderos de Xochimilco, uno de los puntos más visitados por turistas, para la que se han invertido 182 millones de pesos; y en la rehabilitación y construcción de canchas de futbol que se han habilitado para acercar el deporte a la población, se han destinado 472 millones de pesos.

En la construcción de las Utopías, proyecto emblema de la jefa de Gobierno, el monto es de 800 millones de pesos.

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