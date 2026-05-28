Ante la Copa del Mundo 2026 que está en puerta, en la Ciudad de México se ha capacitado a 19 mil personas para identificar y prevenir casos de trata de personas, uno de los delitos con riesgo de aumento durante eventos masivos como la justa deportiva que arranca el próximo 11 de junio, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además, se han entregado más de mil cartillas de prevención en hoteles y lugares de alojamiento temporal de la ciudad, con el programa “Hospedaje Seguro”.

“Se han capacitado a 19 mil personas, brindándoles formación e instrumentos para prevenir, identificar y denunciar casos de trata”, dijo.

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Al presentar los avances de la estrategia de su administración en materia de derechos humanos en el contexto del Mundial, Brugada Molina precisó que en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas entra la Droga y el Delito se impulsará la campaña “Mundial sin Trata” que cuenta con una línea telefónica para atender casos de este tipo.

Han suspendido 15 espacios de alojamiento por no cumplir normativa

Como parte de estas acciones, Brugada Molina explicó que también se ha capacitado a más de 400 servidores públicos para atender “de forma inmediata” cualquier caso probable de trata, lo que ya ha dado resultados, pues destacó que se han emitido 15 suspensiones de espacios de alojamiento que no cumplían con la normativa y se han detenido a 19 personas por este motivo.

El pasado 18 de mayo, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que, hasta entonces, las autoridades capitalinas habían realizado 97 visitas de verificación a establecimientos de hospedaje en la Ciudad de México, que derivaron en 14 suspensiones y tres clausuras, debido a que incumplían con la normatividad, mientras que seis habían sido reabiertos tras una revisión de su documentación, de acuerdo con información que proporcionó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

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