La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 28 de mayo se tiene prevista una marcha del gremio de boleteros de la Lotería Nacional a las 10 horas. Saldrán del edificio de la Lotería Nacional rumbo a Palacio Nacional para exigir solución al desabasto de billetes impresos, lo que ha ocasionado una crisis que afecta a los vendedores tradicionales que dependen de dicha venta.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentrará a las 10 horas en la Estela de Luz. Piden la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales e incremento salarial al 100%.

El Comité Feminista de la UAM colocará un tendedero de denuncias, a las 9 horas, en el plantel Xochimilco, con la finalidad de visibilizar casos de acoso, violencia de género o abuso institucional.

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El grupo Justicia Pro Persona se manifestará a las 9:30 en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Exigen justicia para una mujer víctima de feminicidio ocurrido el 14 de julio de 2019 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Centro de Justicia para la Paz realizará un foro con familias buscadoras en el Centro Cultural Tlatelolco, a las 9:30 horas.

El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes se manifestará en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la colonia Belén de las Flores, a las 9:30. Exigen justicia laboral, salario digno, abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y jubilación justa.

Vecinos de Ecatepec se concentrarán en la estación del Metro Pino Suárez a las 11 horas. Acudirán a recibir la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho al agua en el municipio.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en el Zócalo a las 10 horas. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

El Movimiento Estudiantil y Popular por la Movilidad Digna se manifestará a las 13 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Realizarán la "Jornada Antimundialista", en la que realizarán una intervención gráfica y diversas actividades artísticas y culturales.

El colectivo Laboratorio 420 realizará la Jornada Itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, a las 13 horas en avenida Insurgentes y Amberes.

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El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarles se reunirá a las 16 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llevarán a cabo diversas actividades político-culturales en el marco de la "Semana Internacional del Detenido Desaparecido", y a 19 años de la desaparición forzada de dos luchadores sociales.

La Asamblea por el Común y contra la Guerra se reunirá a las 17:30 horas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la colonia Xoco, para realizar la "Jornada Antimundialista", con el objetivo de coordinar las acciones a seguir en el marco de las protestas contra las obras y el impacto urbano por el Mundial.

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