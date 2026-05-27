Tlalnepantla, Méx.— A un mes de la puesta en operación del ramal del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), continúa vigente la tarifa promocional para los usuarios que utilizan este servicio ferroviario, pese a que las autoridades federales habían indicado que dicho costo estaría vigente un mes.

Así, el costo del viaje de terminal a terminal, desde la estación Buenavista hasta el AIFA, se mantuvo ayer, en 45 pesos, mientras que la tarifa entre estaciones fue de 11.50 pesos.

Al respecto, vigilantes del Tren Suburbano comentaron que se desconoce cuándo comenzará a cobrarse la tarifa publicada en las Reglas de Aplicación para el Funcionamiento y Uso del Tren Suburbano emitido por el Fondo Nacional de Infraestructura.

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En las reglas se dio a conocer que el viaje de terminal a terminal tendrá un costo de 110 pesos; el viaje corto costará 11.50 pesos; el viaje medio será de 26.50 pesos; mientras que la tarifa del viaje largo será de 40 pesos.

“Se supone que comenzaría a cobrarse desde hoy pero el sistema sigue marcando la tarifa de 45 pesos, nosotros pensamos que comenzará la próxima, cuando comience junio”, señaló uno de los vigilantes ubicados en la estación Tlalnepantla.

Actualmente, en estaciones como Tlalnepantla, la recarga de las tarjetas se realiza a través de un módulo instalado a un costado del acceso al andén, el cual es atendido por dos trabajadoras quienes cuentan con una terminal de una plataforma de pagos para realizar las transferencias. Las máquinas para recargar tarjetas permanecen apagadas y fuera de servicio. Además, sólo operan dos detectores de tarjeta de los cuatro que fueron instalados para ingresar al andén.

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Fue el pasado 21 de mayo cuando el Fondo Nacional de Infraestructura dio a conocer las tarifas oficiales para este sistema de transporte.

EL UNIVERSAL publicó en su edición impresa que a un mes del inicio de operaciones del tren que va de Buenavista al AIFA, se han registrado fallas en el servicio, como suspensión los días 1 y 15 de mayo, la tardanza en el paso de los convoyes, mientras que en las estaciones intermedias aún hay pasos peatonales provisionales y en algunos paraderos todavía no ingresa el transporte público.

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