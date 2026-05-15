Tlalnepantla, Méx.- Un convoy del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA se encuentra detenido entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna, situación que está generando retrasos en el servicio.

A través de las redes sociales oficiales del sistema ferroviario que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se informó a los usuarios que opera con marcha lenta.

Y por su parte, Ferrocarriles Suburbanos, empresa que todavía opera el ramal que va de Buenavista a Cuautitlán, precisó que “un tren con servicio al AIFA se encuentra detenido entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna lo que ha generado retrasos en la operación de nuestro servicio”.

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Y agregó que hay personal técnico y operativo de esa misma empresa privada atendiendo la situación, trabajando de manera coordinada con los responsables de la operación de los trenes al AIFA.

Lo anterior, a fin de restablecer la circulación a la brevedad para las personas usuarias de ambos servicios.

“La información se actualizará de manera oportuna a través de los canales oficiales. Estamos trabajando para normalizar el servicio lo más pronto posible”, dijo la operadora del Tren Suburbano.

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cr