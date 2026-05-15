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Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes luego del desplome de la pinza y la cabina de una grúa tipo torre en una obra en construcción ubicada sobre Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, esquina con Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur y límites con la colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuatro personas resultaron lesionadas tras la caída de la estructura metálica en un edificio en construcción localizado frente a Plaza Delta. Los heridos fueron atendidos en el sitio por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como por personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
Versiones preliminares señalan que la estructura cayó desde una altura aproximada de cinco metros, lo que provocó alarma entre trabajadores y transeúntes de la zona. Elementos policiacos acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y evitar riesgos adicionales.
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Al sitio acudieron diversas ambulancias de ERUM y unidades de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc para brindar atención a los trabajadores lesionados.
Lesionados fueron trasladados a hospitales
Asimismo, se informó que al menos dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Magdalena de las Salinas para recibir atención médica especializada.
Elementos de la SSC y servicios periciales realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Las labores de emergencia y supervisión continúan en el lugar.
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Miriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que la grúa se encontraba en mantenimiento y que fueron evacuados 178 trabajadores; así también, confirmó el saldo de cuatro personas lesionados, tres hombres y una mujer, quienes ya fueron trasladados a un hospital.
Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que la obra cuenta con permisos desde la administración pasada, del año 2022.
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vr/cr
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