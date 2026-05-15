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Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes luego del desplome de la pinza y la cabina de una en una obra en construcción ubicada sobre Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, esquina con Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur y límites con la colonia Buenos Aires, .

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (), cuatro personas resultaron lesionadas tras la caída de la estructura metálica en un edificio en construcción localizado frente a Plaza Delta. Los heridos fueron atendidos en el sitio por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como por personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Versiones preliminares señalan que la estructura cayó desde una altura aproximada de cinco metros, lo que provocó alarma entre trabajadores y transeúntes de la zona. Elementos policiacos acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y evitar riesgos adicionales.

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Al sitio acudieron diversas ambulancias de ERUM y unidades de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc para brindar atención a los trabajadores lesionados.

Desplome de grúa telescópica en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
Desplome de grúa telescópica en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Lesionados fueron trasladados a hospitales

Asimismo, se informó que al menos dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Magdalena de las Salinas para recibir atención médica especializada.

Elementos de la SSC y servicios periciales realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Las labores de emergencia y supervisión continúan en el lugar.

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Miriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que la grúa se encontraba en mantenimiento y que fueron evacuados 178 trabajadores; así también, confirmó el saldo de cuatro personas lesionados, tres hombres y una mujer, quienes ya fueron trasladados a un hospital.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que la obra cuenta con permisos desde la administración pasada, del año 2022.

vr/cr

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