Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes luego del desplome de la pinza y la cabina de una grúa tipo torre en una obra en construcción ubicada sobre Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, esquina con Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur y límites con la colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuatro personas resultaron lesionadas tras la caída de la estructura metálica en un edificio en construcción localizado frente a Plaza Delta. Los heridos fueron atendidos en el sitio por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como por personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

#AlMomento 🚨 | Se desploma una grúa de carga en construcción de departamentos en el cruce de Viaducto y Chapultepec, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se reportan al menos cuatro trabajadores lesionados



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Versiones preliminares señalan que la estructura cayó desde una altura aproximada de cinco metros, lo que provocó alarma entre trabajadores y transeúntes de la zona. Elementos policiacos acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y evitar riesgos adicionales.

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Al sitio acudieron diversas ambulancias de ERUM y unidades de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc para brindar atención a los trabajadores lesionados.

Desplome de grúa telescópica en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Lesionados fueron trasladados a hospitales

Asimismo, se informó que al menos dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Magdalena de las Salinas para recibir atención médica especializada.

Elementos de la SSC y servicios periciales realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Las labores de emergencia y supervisión continúan en el lugar.

#AlMomento 🚨 | Así se ve el desplome de una grúa tipo torre en una obra en construcción ubicada entre el Viaducto Miguel Alemán y Avenida Cuauhtémoc en la colonia Roma Sur, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc



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Miriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que la grúa se encontraba en mantenimiento y que fueron evacuados 178 trabajadores; así también, confirmó el saldo de cuatro personas lesionados, tres hombres y una mujer, quienes ya fueron trasladados a un hospital.

Miriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, informa que la grúa se encontraba durante mantenimiento y fueron evacuados 178 trabajadores y cuatro lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital



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Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que la obra cuenta con permisos desde la administración pasada, del año 2022.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que la obra cuenta con permisos desde la administración pasada, del año 2022



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vr/cr