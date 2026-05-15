“En un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas, quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9%”, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al encabezar la ceremonia por el Día del Maestro.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el funcionario detalló que el incremento estará compuesto por distintos componentes que se aplicarán en diferentes momentos, entre prestaciones y mejoras directas al salario.

Delgado subrayó que el ajuste representa “un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas”, al destacar que el gobierno federal realizó un importante esfuerzo presupuestal para atender una de las principales demandas del magisterio nacional.

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Mario Delgado, secretario de Educación y la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia por el Día del Maestro desde las instalaciones de la SEP (15/05/2026). Foto: Especial

Sheinbaum destaca aumento al salario de maestros en México

Durante el acto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a las y los docentes del país y aseguró que el magisterio ha sido fundamental en la construcción de un México libre, democrático y con mayor justicia social.

“México no sería lo que es si no fuera por el magisterio nacional, por el trabajo que hacen todos los días, no solo en la formación, sino en la construcción de un país libre y democrático”, expresó.

La mandataria federal reconoció que el aumento salarial pudo haber sido mayor, pero sostuvo que se realizó dentro de las posibilidades presupuestales del gobierno.

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Mario Delgado, secretario de Educación y la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia por el Día del Maestro desde las instalaciones de la SEP (15/05/2026). Foto: Especial

“Sé que ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México. Y lo que podamos hacer por las y los maestros de México lo vamos a hacer”, afirmó.

Sheinbaum destacó que el presupuesto federal destina cerca de un billón de pesos a los programas de bienestar y otro monto similar a infraestructura, al tiempo que se ha reducido el gasto operativo del gobierno en alrededor de 30 por ciento.

En un discurso de más de una hora, la Presidenta defendió el papel de la educación pública y aseguró que las maestras y los maestros son “de lo mejor que tiene nuestro país”.

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“¿Qué sería de México si no fuera por quienes enseñan a leer y escribir, por quienes enseñan la historia y forman buenos ciudadanos?”, cuestionó.

A la ceremonia asistieron también la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; así como el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas.

En el marco de la celebración también se entregó la condecoración Maestro Altamirano a profesores con más de cuatro décadas dedicadas a la enseñanza.

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