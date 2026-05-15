La movilización que encabeza el exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga Navarro, se incorporó sobre avenida Insurgentes a la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), donde lanzó nuevas críticas contra la participación de empresas privadas en programas educativos y acusó que la educación pública está siendo utilizada para beneficiar intereses empresariales.

Durante su mensaje ante maestros y simpatizantes, Arriaga cuestionó programas impulsados por compañías como Grupo Coppel y Colgate, al asegurar que las donaciones de lentes o cepillos dentales “no son gratis”, sino mecanismos para obtener beneficios fiscales y mejorar su imagen pública.

“No dejen que les mientan. Todos esos empresarios lo que buscan es evadir el pago de sus impuestos y utilizar a la educación como un pretexto para hacerse ver como filantrópicos”, afirmó.

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El académico sostuvo que durante su paso por la SEP se frenaron contratos con editoriales y revistas que, dijo, obtenían millonarios recursos públicos. Señaló directamente a publicaciones como Letras Libres y Nexos, así como a editoriales como Santillana, Trillas, Castillo y SM.

“Se llevaban dos mil 500 millones de pesos al año en contratos con la Secretaría. Por eso iniciamos una campaña en contra de ellas, porque no podemos aceptar que la educación sea un negocio”, expresó.

Arriaga reiteró sus críticas al cambio del calendario escolar y acusó que la educación “no puede cambiarse para beneficiar a Coca-Cola o a la FIFA”, insistiendo en la necesidad de recuperar la “soberanía educativa”.

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El exfuncionario también defendió a la Nueva Escuela Mexicana como una herramienta para enfrentar el “neoliberalismo educativo” y llamó a construir una educación pública enfocada en formar pensamiento crítico y combatir las desigualdades sociales.

“La educación debe estar al servicio del pueblo y no de los grandes capitales”, remató antes de integrarse a la marcha de la CNTE rumbo al Zócalo capitalino.

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