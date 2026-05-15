Contingentes de diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alistan su salida hacia el Zócalo en el marco de las protestas en el Día del Maestro.

Está es una de las diversas movilizaciones en todo el país.

Las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el aumento salarial del 100% al sueldo base, la eliminación de la reforma educativa y la democracia sindical. Exigen un sistema de pensiones solidario y el cese de la "evaluación punitiva".

Nación 10:55 AM Descarta CNTE instalar plantón en el Zócalo al terminar marcha Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE) descartaron instalar un plantón permanente en el Zócalo al término de la marcha de este 15 de mayo.

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, fue cuestionado al respecto

en el marco de la movilización de este Dia del Maestro y descartó el plantón en este momento.

"Hoy es marcha de aquí al Zócalo, cerraremos con un mitin combativo y nos prepararemos cada sección en lo interno para afinar las propuestas que vamos a dar en la Asamblea Nacional Representativa mañana a las 12 del día".

"Al término de este mitin no vamos a instalar un plantón esto es solo la marcha, el mitin mañana el homenaje al maestro Enrique Ávila a las 9:00 de la mañana en Belisario Domínguez 32 y a las 12 del día Asamblea Nacional Representativa", apuntó.



En el Día del Maestro, integrantes del magisterio marchan en la CDMX con rumbo al Zócalo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Nación 10:30 AM Inicia de marcha de protesta hacia el Zócalo, advierten huelga nacional Integrates de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron la marcha desde el Metro San Cosme hacia el Zocalo en el marco de las protestas en el Dia del Maestro, con la demanda de que complan sus demandas o convocaran a una huelga nacional.

“Este día no es de fiesta, es de lucha y protesta”, corearon los contingentes de maestros al iniciar la marcha sobre la Avenida México Tacuba.

La jornada de protesta es para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el aumento salarial del 100% al sueldo base, la eliminación de la reforma educativa y la democracia sindical. Exigen un sistema de pensiones solidario y el cese de la "evaluación punitiva".



Marcha CNTE rumbo al Zócalo de la CDMX. Foto: Luis Carlos Rodríguez / EL UNIVERSAL

Nación 10:13 AM Bajo consignas para exigir la renuncia de Mario Delgado, la marcha de Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, avanza sobre avenida Insurgentes.



Nación 10:09 AM UNPF reconoce a maestros por sostener la educación, pese a crisis y presiones políticas En el marco del Día del Maestro, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) reconoció la labor de las y los docentes del país por mantener en pie la educación pública frente al rezago educativo, la falta de apoyo institucional y las presiones políticas e ideológicas que enfrentan en las aulas.

A través de un comunicado, la organización destacó que los maestros “no han dejado solos” a los estudiantes y a las familias mexicanas, al tiempo que subrayó que su vocación ha sido clave para enfrentar la crisis educativa y garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes.





Nación 10:07 AM “Si no hay solución, no rodará el balón”, reitera CNTE a tres semanas del Mundial La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó al titular de la SEP, Mario Delgado de incumplir con sus demandas y advirtieron que “ si no hay solución, no rodará el balón” ello a tres semanas de la inauguración del Mundial de Futbol. Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, dijo que el 15 de mayo, día del Maestro, no es de fiesta, es de lucha y de protesta. En rueda de prensa previo a la marcha dijo que Mario Delgado no ha complido con las demandas de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el aumento salarial del 100% al sueldo base, la eliminación de la reforma educativa y la democracia sindical. Exigen un sistema de pensiones solidario y el cese de la evaluación punitiva. “Nosotros vamos a ir a una huelga nuevamente porque no están resueltas las demandas y no es metáfora decir que si no hay solución, no rodará el balón”, advirtió.



En el Día del Maestro, integrantes del magisterio marchan en la CDMX con rumbo al Zócalo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Nación 09:57 AM Califica Marx Arriaga de “fatal” gestión de Mario Delgado al frente de la SEP El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Marx Arriaga Navarro, lanza una dura crítica contra la gestión de Mario Delgado al frente de la dependencia, a la que calificó de “fatal”, al acusarla de operar en favor de intereses empresariales y no del magisterio ni de la educación pública. Con acusaciones en torno a qué el titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, es neoliberal, la marcha que encabeza Marx Arriaga, exige la refundación de la máxima institución educativa del país.



🔴 Integrantes de los Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, impulsados por Marx Arriaga, salen de Buenavista rumbo al Zócalo capitalino, donde se integrarán a la movilización de la CNTE en el marco del Día del Maestro.



📹 #VIDEO: María Cabadas | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/2VnmHPRR8O — El Universal (@El_Universal_Mx) May 15, 2026

Nación 09:57 AM En el Metro San Cosme los profesores se reúnen en espera de su salida por la Avenida México-Tacuba.



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