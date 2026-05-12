La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el próximo 14 de mayo de 2026 será día de descanso para el personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación en la capital del país, como parte de las actividades previas a la conmemoración del Día del Maestro y la Maestra, que se celebra el 15 de mayo.

En un comunicado fechado el 11 de mayo de 2026, la autoridad educativa señaló que la medida se otorga como reconocimiento a la labor desempeñada por las y los trabajadores de la educación, así como a su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública.

La disposición aplica para personal de escuelas de educación básica y superior adscritas a la AEFCM, y contempla la suspensión de actividades únicamente en la Ciudad de México.

De acuerdo con el documento, la decisión fue emitida por la Dirección General de Administración de la propia autoridad educativa, como parte de las acciones institucionales de reconocimiento al sector educativo.

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