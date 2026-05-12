Más Información
Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”; reconoce "colaboración sin precedentes”
Caso huachicol fiscal: FGR alista solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías; Argentina rechazó deportarlo
Morena va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA en Chihuahua
No se detectó alguna "conducta ilícita" a Rocha Moya, asegura Harfuch; EU no ha presentado pruebas, dice canciller Velasco
"Nos han destinado a la muerte": poblador de Chilapa denuncia violencia y ausencia de seguridad; refugiados en la localidad de Alcozacán huyen al monte
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el próximo 14 de mayo de 2026 será día de descanso para el personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación en la capital del país, como parte de las actividades previas a la conmemoración del Día del Maestro y la Maestra, que se celebra el 15 de mayo.
En un comunicado fechado el 11 de mayo de 2026, la autoridad educativa señaló que la medida se otorga como reconocimiento a la labor desempeñada por las y los trabajadores de la educación, así como a su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública.
La disposición aplica para personal de escuelas de educación básica y superior adscritas a la AEFCM, y contempla la suspensión de actividades únicamente en la Ciudad de México.
De acuerdo con el documento, la decisión fue emitida por la Dirección General de Administración de la propia autoridad educativa, como parte de las acciones institucionales de reconocimiento al sector educativo.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]