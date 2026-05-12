La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido guinda iniciará un proceso de juicio político para desaforar a la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, por comprometer la estrategia de seguridad del estado, infringiendo leyes mexicanas y tratados internacionales en materia de cooperación agencias de seguridad extranjeras, tras la muerte de muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa, desde la entidad, Ariadna Montiel afirmó que por parte del gobierno de Chihuahua no se asiste a la mesa de seguridad nacional que se lleva a cabo desde el gobierno federal. Por lo que responsabilizó directamente al gobierno de Maru Campos de lo que sucede en materia de seguridad en el estado.

“Lo que aquí ha ocurrido es que se han infringido las leyes nacionales e internacionales. Nosotros mantenemos un esquema de cooperación –México con Estados Unidos– en materia de cooperación y estrategias, pero estableciendo claramente que la operación en territorio solo es de México y de sus instituciones de seguridad. Por eso, nosotros vamos a pedir el juicio político, pero lo vamos a acompañar de la movilización social”, apuntó Montiel.

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