Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que no se detectó alguna conducta ilícita del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es señalado por Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico.

“No se detectó, y no solo eso: estuvimos operando todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen que aquí se han informado. En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no solo para México sino de responsabilidad compartida, también personas con extradición y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”, dijo García Harfuch.

“¿No hay ninguna investigación?”, se le preguntó.

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“Por parte de nosotros, no”, respondió Omar García Harfuch.

El canciller Roberto Velasco durante la “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional de este 12 de mayo de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 12 de mayo en Palacio Nacional, el canciller Roberto Velasco indicó que la embajada de Estados Unidos en México, a cargo del embajador Ronald Johnson, no ha presentado pruebas.

“Claro que hay comunicación, tanto con la embajada de Estados Unidos en México como con Washington, con el Departamento de Estado. Tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana, y sobre este tema se envió una nota diplomática como se hace siempre, se envió a través de nuestra embajada en Washington y estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado”, dijo Velasco.

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