La mañanera de Sheinbaum, 12 de mayo, minuto a minuto

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Incendio tras explosión en refinería de Pemex en Salina Cruz deja seis lesionados; autoridades activan protocolos de emergencia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa a través de La Mañanera del Pueblo los hecho más relevantes del país y detalla los avances logrados en su gestión, como parte de su compromiso como Mandataria federal.
Sigue aquí el minuto a minuto de su ponencia y mantente informado.
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Nación 08:19 AM
La Mandataria federal lee el comunicado de Pemex sobre el incendio en la refinería Salina Cruz.
Nación 08:18 AM
Sobre la marcha atrás de la SEP, para modificar el calendario y que no se adelanten la vacaciones de verano, la Presidenta dice que fue una decisión del consejo de la Secretaría de Educación Pública.
Nación 08:17 AM
Claudia Sheinbaum Pardo dice que la atención a las adicciones y a frenar el consumo de drogas se ha venido implementando desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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Nación 08:15 AM
Luisa María Alcalde indica que, para atacar el flujo de drogas, se deben atender primero las causas.
Dice que, en el caso de México, 3.8 millones de personas ha consumido drogas ilícitas en el último año y comenta que en nuestro país el porcentaje es significativamente menor que en Estados Unidos.
Menciona que esta estrategia establece un enfoque basado en la educación, la concientización y el fomento de entornos saludables; entender la adicción como una enfermedad, con un enfoque de salud pública que priorice la atención temprana y amplíe las capacidades para acceder a tratamientos de recuperación; promover y celebrar la recuperación a través de redes de apoyo mutuo, coaliciones locales y organizaciones comunitarias, especialmente en sectores vulnerables; crear protocolos de emergencia y acceso universal a antídotos para atender sobredosis.
Nación 08:08 AM
Roberto Velasco presenta la Estrategia Nacional para el Control de Drogas y destaca que hay cooperación y diálogo bilateral entre México y Estados Unidos.
Destaca la interrupción del tráfico de armas estadounidenses hacia la delincuencia que opera en México.
Nación 07:53 AM
Omar García Harfuch destaca las acciones del Gabinete de Seguridad contra las organizaciones criminales.
Destaca la detención de Rodolfo "N", alias Don Ramón, líder de la célula delictiva "Los Linos", así como de seis personas más, dedicados a la extorsión.
En Los Mochis, Sinaloa, se llevó a cabo la detención de Porfirio "N", alias "Pío", quien tiene una orden de extradición a Estados Unidos por diversos delitos.
Respecto a detenciones en Nayarit y Jalisco, el secretario de Seguridad destaca la detención de Audias "N", alias "El Jardinero", y de "El Güero Conta".
También menciona la detención de extorsionadores que operaban en la CDMX.
Del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, se han decomisado 28 mil 031 armas de fuego, 391.7 toneladas de drogas, se han incautado 2 mil 337 laboratorios y áreas de concentración y se han detenido a 52 mil 628 personas.
Nación 07:41 AM
Marcela Figueroa destaca la disminución del 40% diario de homicidios doloso, es decir, 34 homicidios dolosos menos por día.
Indica que el primer cuatrimestre de 2026 es el primero más bajo en este delito desde 2016.
Señala que ocho estados concentraron este delito en el mes de abril: Chihuahua y Guanajuato encabezan la lista, le siguen Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México.
Respecto al promedio diario de víctimas y delitos de alto impacto a nivel nacional, Marcela Figueroa indica que, en comparación con el cuatrimestre de enero a abril de 2025, el primer cuatrimestre de 2026 tuvo disminución en los delitos de: feminicidio, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, secuestro extorsivo, extorsión, total de robos con violencia, robo a casa habitación con violencia, robo de vehículo con violencia, robo a transportista con violencia, robo a transeúnte con violencia, robo a negocio con violencia y otros robos con violencia.
Nación 07:37 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy se encuentra en la conferencia el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; el general Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Luisa María Alcalde, consejera jurídica y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para presentar el informe del mes de abril en materia de seguridad.
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