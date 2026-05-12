La mañanera de Sheinbaum, 12 de mayo, minuto a minuto

Omar García Harfuch destaca las acciones del Gabinete de Seguridad contra las organizaciones criminales.

Destaca la detención de Rodolfo "N", alias Don Ramón, líder de la célula delictiva "Los Linos", así como de seis personas más, dedicados a la extorsión.

En Los Mochis, Sinaloa, se llevó a cabo la detención de Porfirio "N", alias "Pío", quien tiene una orden de extradición a Estados Unidos por diversos delitos.

Respecto a detenciones en Nayarit y Jalisco, el secretario de Seguridad destaca la detención de Audias "N", alias "El Jardinero", y de "El Güero Conta".

También menciona la detención de extorsionadores que operaban en la CDMX.

Del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, se han decomisado 28 mil 031 armas de fuego, 391.7 toneladas de drogas, se han incautado 2 mil 337 laboratorios y áreas de concentración y se han detenido a 52 mil 628 personas.





