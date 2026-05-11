La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) celebró la decisión de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Autoridades Educativas de mantener el cierre oficial del ciclo escolar 2025-2026 para el 15 de junio y descartar el adelanto al 5 de junio, al considerar que la medida protege el derecho a la educación de millones de estudiantes.

En un posicionamiento, la organización señaló que la rectificación beneficia a docentes y comunidades educativas, luego de que especialistas, madres y padres de familia manifestaran su rechazo a una reducción anticipada del calendario escolar en medio de la crisis educativa que enfrenta el país.

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La UNPF agradeció la participación de miles de familias que se organizaron para expresar su inconformidad, así como a docentes, directivos y comunidades escolares que, afirmó, defendieron la integridad del proceso educativo. También reconoció a medios de comunicación, analistas y líderes de opinión que difundieron el debate sobre el posible recorte de clases.

La organización sostuvo que la decisión demuestra la importancia del diálogo y la participación ciudadana en temas educativos, y aseguró que continuará impulsando una agenda enfocada en la mejora de los aprendizajes, la revisión de contenidos educativos, la reducción del rezago y el combate a la deserción escolar.

Mexicanos Primero celebra mantener calendario escolar

La organización civil Mexicanos Primero respaldó la decisión de las autoridades educativas estatales y de la Secretaría de Educación Pública de mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, al considerar que cualquier modificación debe garantizar el derecho al aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

En un posicionamiento público, la organización sostuvo que ninguna decisión en política educativa puede colocarse por encima del interés superior de la niñez y subrayó que las voces de docentes y familias deben ser tomadas en cuenta en la definición de medidas escolares.

Mexicanos Primero señaló que la descentralización educativa permite a los estados tomar decisiones acordes con las necesidades de sus comunidades escolares, siempre que se priorice el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes.

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Asimismo, advirtió que el calendario escolar no sólo define tiempos de clase, sino también los periodos necesarios para realizar evaluaciones de logro académico al cierre del ciclo escolar, las cuales permiten medir conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por los alumnos.

La organización recordó que, de acuerdo con la Ley General de Educación, la SEP tiene la responsabilidad de garantizar el aprendizaje durante todo el ciclo escolar y evitar que las últimas semanas de clases se conviertan en períodos inactivos o sin actividades significativas.

También señaló que la dependencia federal debe asegurar el cumplimiento de los 185 días efectivos de clase, atender rezagos académicos y realizar evaluaciones en tiempo y forma, con materiales adecuados y personal docente preparado para acompañar el aprendizaje de casi 30 millones de estudiantes.

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Finalmente, Mexicanos Primero afirmó que la discusión sobre el calendario escolar evidenció que las “decisiones de escritorio” suelen contraponerse a la realidad que enfrentan diariamente maestras y maestros, quienes terminan implementando cambios sin contar con las condiciones necesarias. La organización reconoció el papel de docentes, familias, organizaciones civiles y gobiernos locales que defendieron el derecho a aprender de los estudiantes.

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