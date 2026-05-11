Amnistía Internacional México respaldó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México y pidió al Estado mexicano adoptar una ruta pública, con presupuesto, plazos y participación de familias y colectivos, para atender la crisis de personas desaparecidas y no identificadas en el país.

La organización consideró que el documento de la CIDH constituye un “llamado urgente, serio y necesario”, al recoger las voces, exigencias y experiencias de familias de personas desaparecidas que solicitaron la intervención internacional ante la persistencia del problema.

Amnistía Internacional sostuvo que durante años ha documentado junto con familiares, colectivos y organizaciones de derechos humanos que la desaparición de personas en México es una problemática generalizada, presente en distintas regiones del país y que afecta a perfiles diversos de la población.

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De acuerdo con el informe citado por la organización, actualmente existen más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, además de más de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado, lo que refleja una doble crisis: de búsqueda e identificación humana.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó el fortalecimiento de las estrategias de prevención de desapariciones mediante acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales, con participación de organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas.

Amnistía Internacional señaló además que la aceptación plena de asistencia técnica internacional es indispensable para enfrentar la magnitud de la crisis.

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Indicó que el acompañamiento, escrutinio y cooperación de organismos internacionales especializados pueden fortalecer las tareas de búsqueda, investigación, identificación y atención integral a víctimas.

“La gravedad y dimensión de este fenómeno requieren de la apertura del Estado”, sostuvo la organización.

Finalmente, Amnistía Internacional afirmó que México no enfrenta la crisis negándola, sino garantizando búsqueda, identificación, investigación y medidas efectivas para evitar nuevas desapariciones.

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