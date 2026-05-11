La reducción anticipada del ciclo escolar podría profundizar los rezagos en matemáticas, lectura y escritura, además de ampliar las brechas educativas entre estudiantes de distintos contextos socioeconómicos, advirtió Cristina Perales Franco, directora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE).

La especialista en convivencia escolar, inclusión y equidad educativa explicó que existen procesos particularmente sensibles a interrupciones prolongadas, especialmente aquellos relacionados con el aprendizaje matemático y la adquisición de habilidades de lectura y escritura, ya que requieren práctica constante, acompañamiento y continuidad pedagógica.

Perales Franco señaló que estos aprendizajes constituyen bases indispensables no sólo para otras áreas académicas, sino también para el ejercicio de distintos derechos, incluido el derecho a la educación.

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Indicó que aprender implica mucho más que revisar contenidos en clase, pues supone pasar del “no saber” a comprender, aplicar y transferir conocimientos a distintos contextos. Para ello, dijo, son necesarios procesos permanentes de repetición, monitoreo, reflexión y práctica.

También subrayó que buena parte de estos procesos ocurren en interacción con docentes y compañeros dentro de entornos escolares estables.

La académica advirtió que adelantar el cierre del ciclo escolar, previsto originalmente para concluir el 15 de julio y ahora programado para finalizar el 5 de junio, podría generar afectaciones importantes, debido a que no es viable esperar que la mayoría de las familias asuma el acompañamiento educativo sin orientación institucional y mientras enfrenta sus propias cargas laborales.

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Recordó que durante el inicio de la pandemia por COVID-19 quedó evidenciada la dificultad de trasladar los procesos de enseñanza al ámbito doméstico y la necesidad de mantener una estrecha relación entre escuela y hogar para sostener parcialmente los aprendizajes.

En ese contexto, sostuvo que la reducción del calendario escolar impacta directamente el trabajo pedagógico de maestras y maestros, quienes requieren tiempo para planear, dar seguimiento e identificar necesidades específicas de cada estudiante.

“Reducir el tiempo en las aulas limita la posibilidad de identificar rezagos, brindar apoyos específicos y generar estrategias que ayuden a las y los estudiantes a consolidar conocimientos y habilidades”, señaló.

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Perales Franco destacó además que las escuelas cumplen una función social relevante al construir comunidades educativas estables, fortalecer vínculos de confianza y promover formas de convivencia necesarias para atender problemáticas como violencia, salud mental e inclusión social.

Afirmó que la incertidumbre y la falta de reconocimiento sobre lo que ocurre cotidianamente en las escuelas debilitan la capacidad colectiva para enfrentar esos desafíos.

La especialista agregó que existe amplia evidencia académica sobre los efectos diferenciados de las vacaciones escolares según la condición socioeconómica del alumnado.

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Explicó que estudiantes de sectores con mayores recursos suelen contar con herramientas adicionales, como clases particulares, acceso a tecnología, actividades culturales o acompañamiento familiar, que les permiten mantener continuidad educativa durante periodos prolongados sin clases.

En contraste, apuntó, estudiantes en condiciones de vulnerabilidad enfrentan mayores dificultades para sostener sus aprendizajes fuera de la escuela.

Consideró que reducir el tiempo de clases probablemente profundice las brechas educativas existentes, ya que mientras algunos grupos podrán generar estabilidad académica, las poblaciones más vulnerables resentirán con mayor fuerza la interrupción.

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Finalmente, insistió en que cualquier modificación al calendario escolar debe analizar cuidadosamente sus implicaciones pedagógicas y sociales, especialmente en un contexto donde persisten rezagos educativos y millones de estudiantes requieren mayor acompañamiento para consolidar aprendizajes fundamentales.

Reducir 15% el calendario escolar viola la ley: Marco Fernández

El adelanto del cierre del ciclo escolar exhibe “negligencia” y una toma de decisiones “irresponsable” en materia educativa, afirmó Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, al cuestionar los argumentos del gobierno federal para recortar más de un mes de clases.

Durante una entrevista radiofónica, Fernández calificó como “irritante” la postura del gobierno federal ante las críticas por la modificación del calendario escolar y rechazó que se pretenda desacreditar las opiniones sobre una medida que, dijo, impacta a 23.4 millones de estudiantes y altera también la dinámica de las familias.

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El especialista criticó las declaraciones del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien sostuvo ante autoridades educativas estatales que existen países con menos días de clase y buenos resultados académicos, además de afirmar que al final del ciclo escolar ya no se aprovecha plenamente el tiempo en las escuelas debido a cargas administrativas.

“Junio es básico en las escuelas”, sostuvo Fernández, al recordar que entre el 8 y el 14 de junio estaba programada la tercera evaluación trimestral, indispensable para determinar calificaciones finales y certificados escolares.

Añadió que la Ley General de Educación establece en su artículo 87 un mínimo de 185 días de clases, por lo que una reducción de 15% del calendario escolar dejaría únicamente 158 días efectivos, lo que, afirmó, implicaría una violación legal.

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El académico también cuestionó que el gobierno justifique el recorte por el Mundial de Futbol 2026 y las altas temperaturas.

Señaló que ciudades sede en otros países, como Boston y Seattle, mantendrán prácticamente intactos sus calendarios escolares, mientras que en Canadá las clases concluirán entre el 23 y el 26 de junio.

“Nadie dijo ‘por el Mundial voy a cambiar mi ciclo escolar’”, expresó.

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Fernández advirtió además que el recorte ignora los problemas de aprendizaje que arrastra el país, particularmente en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, donde consideró que deberían hacerse esfuerzos para maximizar el tiempo en las aulas y no reducirlo.

También señaló que si el problema es el calor, el gobierno debería invertir en infraestructura escolar, ventilación y condiciones adecuadas para los planteles, en lugar de cancelar semanas completas de clases.

El investigador sostuvo que una modificación de esta magnitud debió planearse con al menos un año de anticipación y anunciarse con varios meses de margen para ajustar evaluaciones, contenidos y el siguiente ciclo escolar.

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Criticó además la propuesta de “compensar” el tiempo perdido adelantando dos semanas el próximo ciclo escolar, al considerar que desconoce cómo funcionan los procesos pedagógicos y los aprendizajes acumulativos entre grados escolares.

Cuestionó el respaldo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresó posteriormente a la medida y planteó dudas sobre qué sectores magisteriales habrían solicitado formalmente el recorte del calendario.

Finalmente, advirtió que persisten tensiones entre estados sobre la aplicación de la medida, lo que podría derivar en calendarios diferenciados y problemas de coordinación para el arranque del siguiente ciclo escolar.

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