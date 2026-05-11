La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebró la autorización del Consejo de la Unión Europea para la firma del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional entre México y la Unión Europea.

El canciller Roberto Velasco celebró en sus redes que con estos instrumentos “México da un paso histórico en su relación con la Unión Europea”.

“Hoy celebramos la autorización del Consejo Europeo para firmar el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional con la UE. Fortalecemos nuestra asociación estratégica y abrimos nuevas oportunidades para nuestro país”, escribió Velasco.

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Se tiene previsto que estos acuerdos sean firmados en la Cumbre México-UE el 22 próximo 22 de mayo en Ciudad de México, entre la presidenta Claudia Shinbaum Pardo y Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

México y la Unión Europea reforzaron la cooperación que permita ofrecer una relación bilateral con impacto positivo, de cara a la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado.

Durante el Día de Europa 2026 en el Antiguo Convento de San Hipólito el pasado jueves, México y la Unión Europea destacaron que este Acuerdo, así como el Global Interno, traerá un nuevo marco para decirle al mundo que se apuesta por una visión compartida del mundo, por el comercio abierto, por las reglas multilaterales, por las cadenas de valor, por la innovación y por la cooperación entre socios que se conocen, se respetan y se necesitan,

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María Teresa Mercado, subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo a nombre del canciller Roberto Velasco que el Acuerdo Global Modernizado fortalecerá el diálogo político, ampliará la cooperación en distintos ámbitos como ciencia, tecnología y economía circular.

“Este Acuerdo es una arquitectura para las personas, las empresas y las instituciones de México y de Europa, y para que ellas colaboren, mejoren y construyan juntos”, dijo la subsecretaria de la SRE.

“Desde México vemos en Europa algo más que un socio estratégico, vemos un ejemplo de que la integración, aunque exigente, genera beneficios tangibles, de que la paz se construye con instituciones y con voluntad política renovada por cada generación”, añadió al destacar que México es un socio confiable y comprometido.

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Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, dijo que en un escenario internacional en el que prevalece la competencia, tensión e incertidumbre, “debemos trabajar juntos para fortalecer la cooperación, el derecho internacional, el multilateralismo y la dignidad humana, hacerlo sin descanso”.

Coincidieron en una relación basada en beneficios mutuos, valores compartidos y una visión del tipo de orden internacional que se busca defender.

“Mexicanos y europeos somos socios, pero sobre todo amigos. Nos une una visión común del mundo, un trabajo conjunto en la construcción de un mejor futuro”, expresó el embajador al destacar la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado.

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Mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmen el acuerdo “para seguir teniendo prosperidad compartida y empleos”.

Apuntó que se quitarán aranceles, se fomentará el comercio, la inversión y se crearán puestos de trabajo de calidad, así como la protección de productos mexicanos emblemáticos en el mercado europeo como el chocolate de Tabasco.

“Van a aumentar las inversiones europeas”, señaló también en el marco del Plan México propuesto por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Reconoció a México como “un líder mundial”.

em/apr