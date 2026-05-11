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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , reportó la detención en Nuevo León de José Antonio “N”, presunto líder de una célula delictiva ligada al Cártel del Noroeste.

A través de redes sociales, el funcionario federal detalló que también fue detenida una mujer y que este grupo criminal está relacionado con operaciones de recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

“Se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, 6 motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y fueron resguardados 7 tigres”, indicó.

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García Harfuch señaló que este operativo se realizó derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas.

Por lo anterior, personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron cuatro órdenes de cateo.

“Las investigaciones continúan”, garantizó el secretario de Seguridad.

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