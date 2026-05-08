El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que civiles armados agredieron a personal de la SSPC en Culiacán, Sinaloa durante la investigación de una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales ya fueron liberadas en días pasados.

Por medio de redes sociales, el titular de la SSPC aseguró que la situación ya fue controlada y como resultado de las acciones se reporta de manera preliminar una persona detenida y dos agresores fallecidos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, también se aseguraron 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”.

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Detalló que el despliegue operativo continúa en la zona en busca de garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables. "La investigación sigue en curso", escribió el titular de la SSPC.

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