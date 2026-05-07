Culiacán.— La violencia no cesa en Sinaloa aun con la crisis política que se vive.

Desde el pasado 1 de mayo, día en el que el gobernador Rubén Rocha Moya pidió licencia tras las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos criminales, en la entidad se han reportado al menos 28 homicidios, indican cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

En este lapso también se informó de la localización de tres osamentas.

Pese a los despliegues de elementos del Ejército y Guardia Nacional, sobre todo en la capital y en el medio rural, con puestos de revisión móviles, en las principales avenidas y sectores, los homicidios violentos se concentran principalmente en la ciudad de Culiacán.

A menos de 20 horas de que el Poder Legislativo estatal aprobó la licencia temporal de Rocha Moya y se nombró a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, y punto de diversión de jóvenes, se registraron dos balaceras en diferentes horarios que dejaron tres muertos.

En un primer hecho, cerca de la sede de la fiscalía estatal, en el Desarrollo de Tres Ríos, fue encontrado a bordo de un auto con impactos de bala el cuerpo de un hombre identificado como José Guadalupe “N”. A 20 metros de distancia, una joven que conducía un vehículo color blanco se convirtió en víctima colateral, al ser herida de bala.

Mientras los peritos en criminalística y balística que acudieron a la escena del homicidio desarrollaban su trabajo se vieron obligados a buscar refugio pues en la plaza comercial Cuatro Ríos se escucharon denotaciones de armas automáticas, por lo que el personal militar ingresó al lugar.

En esta plaza, ubicada en el boulevard Sánchez Alonso, los militares encontraron muertos a Juan Carlos “N”, de 25 años, y Alberto “N”, de 26 años, y en una revisión de contenedores de basura se hallaron abandonadas armas automáticas. Ninguna persona fue detenida.

El lunes, cuando se realizó la sesión del gabinete de seguridad federal en la Novena Zona Militar, a la que asistió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y que se interpretó de respaldo a la gobernadora interina, el titular de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, dijo que hay más de 13 mil elementos federales en el estado.

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