Luego que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés) supuestamente participaron en un operativo para destruir un narcolaboratorio en Chihuahua en operaciones con elementos estatales, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se elaboró un acta en la que se registró un inventario.

Inventario de material localizado en narcolaboratorio de Chihuahua

En un comunicado la FGR señaló que el inventario de lo que localizó en el narcolaboratorio:

55 mil litros de líquidos usados como precursores químicos para drogas

50 toneladas materiales sólidos usados como precursores químicos para drogas

Dos mil litros de metanfetamina

Artefactos para la confección de drogas sintéticas

Cilindros para gas LP

Contenedores

Reactores

Máquinas centrifugadoras

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Avances de la participación de agentes de la CIA en operativos en México

También se han realizado diversos dictámenes relativos a las distintas especialidades con que cuenta el Área de Servicios Periciales de la FGR, como son: química forense y criminalística de campo.

Esto con la finalidad de determinar el valor comercial y la descripción de los objetos y los indicios asegurados, llevar a cabo el análisis de las muestras, identificar cantidades y tipo de sustancias.

Así como para obtener la ubicación exacta del laboratorio y sus características generales.

“Es importante mencionar que además de los dictámenes solicitados, continúan realizándose diversos actos de investigación que aporten mayores datos para robustecer la indagatoria y permitan dar con los responsables.

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“Toda vez que de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado, el hallazgo del lugar se localizó sin personas, por lo que no hubo detenidos”, detalló la dependencia.

Indicó que, desde el inicio de las investigaciones se mantiene una coordinación interinstitucional, en particular con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y con la Guardia Nacional (GN) con el objetivo de trabajar las diligencias tomando en cuenta las facultades y atribuciones de las instituciones.

“Es importante precisar que se inició el proceso legal de destino final de los precursores químicos asegurados, para lo cual se mantiene coordinación con una empresa especializada en manejo de productos peligrosos y precursores químicos, encargada de ello, para su debida destrucción.

“Se informará de manera transparente y oportuna los avances de la investigación, en estricto cumplimiento al debido proceso”, refirió la FGR.

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FGR inicia investigación tras la muerte de agentes de la CIA en México

El 4 de mayo el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara dijo que estaban citando a declarar a cerca de 50 personas que participaron en el operativo.

Esto luego que el 18 de abril de este año, murieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, tras desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas.

Los elementos estatales junto con los agentes de la CIA sufrieron un accidente cuando el vehículo perdió el control al circular en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco en la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez.

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bmc